موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب

كأس العرب، يلتقي منتخب السعودية نظيره الفلسطيني اليوم الخميس، على أرضية استاد "لوسيل الدولي"، في دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم في كأس العرب



وتنطلق المباراة بين السعودية ضد فلسطين، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة السعودية أمام فلسطين اليوم في كأس العرب



وتذاع مباراة السعودية وفلسطين، عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، وقناة دبي الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية 1، وقناة ام بي سي مصر2، وعمان الرياضية وإم بي سي أكشن، بجانب منصة شاشا.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

وتأهل المنتخب السعودي إلى ربع النهائي بعد تواجد بالمركز الثاني المجموعة الثانية ويأمل لاعبو الأخضر للعبور إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وفي المقابل تواجد منتخب فلسطين في المركز الأول بالمجموعة الأولى، بعدما حصد 5 نقاط من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل بمواجهتين.

وشهدت بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر إحراز 61 هدفا في دور المجموعات.

أهداف كأس العرب في دور المجموعات

وكانت الجولة الأولى شهدت إحراز 17 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب إحراز 24 هدفا، فيما شهدت الجولة الثالثة إحراز 20 هدفا لتبلغ أهداف كأس العرب 61 هدفا بعد ختام دور المجموعات.

أهداف كأس العرب بدور المجموعات

الجولة الأولى: 17 هدفا

الجولة الثانية: 24 هدفا

الجولة الثالثة: 20 هدفا

