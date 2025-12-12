الجمعة 12 ديسمبر 2025
قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة بدر

أعلن جهاز مدينة بدر قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بالمدينة اليوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وأكد أن المناطق المتأثرة هي منطقة الحرفية أ وب وج ود ومنطقة هناجر الجيش ومجمع الصناعات.

أعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح محال ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات وقطع أراضٍ بنشاط مخابز بـ5 مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني.

 

طرح محال تجارية بمدينة دمياط الجديدة

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز مدينة دمياط الجديدة، طرح 15 محلًّا تجاريًّا بمساحات تتراوح بين (۱۲ م٢: ۸۰م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (50م2: 63م2) بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 11 /1/ 2026.

وأشار جهاز مدينة العاشر من رمضان، في بيان له إلى أنه تم طرح 11 محلًّا تجاريًّا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٥م٢: ٤٦م٢) بالسوق التجارية بالقطعة رقم ١/٣ بمركز خدمات الحي الـ20 وقطع اراضٍ بنشاط مخابز بمراكز خدمات الأحياء أرقام (۲۰ و۲۱ و٢٤ ) بمساحات تتراوح بين ( ٤٩٤م٢ إلى ۷۷۸م2 ) بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 6/1/2026.

وأضاف جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، أنه تم طرح 3 محال تجارية بالمبني التجاري الإداري بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي "55 فدانا" بمساحات تتراوح بين (٣٣م2: ٦٧م٢) بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 14 /1/ 2026.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، عن طرح 10 محال بمساحات تتراوح بين ( ١٤م٢: 98م2) بمختلف مناطق المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 26 /1/ 2026. 

وأضاف جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم طرح عدد 8 محال وصيدلية بمساحات تتراوح بين (۲۱م ۲: ۱۰۲ م۲) و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة ٤٥.٥م٢ للوحدة بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 19 /1/ 2026.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليات وقطع الأراضي والوحدات بمقار أجهزة المدن، كما يمكن المعاينة على الطبيعة للطروحات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.

