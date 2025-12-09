محافظ جنوب سيناء يستعرض مع مشايخ وعواقل سانت كاترين جهود توفير وحدات الإسكان الاجتماعي

18 حجم الخط

التقى اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بعدد من مشايخ وعواقل مدينة سانت كاترين، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي يحرص المحافظ على عقدها مع رموز البدو للاستماع إلى مطالبهم ودعم جهود التنمية المستدامة بالمدينة، وذلك بحضور رئيس المدينة ومديري مديريات الادارات الخدمية المختلفة بجنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل مدينة سانت كاترين لتعزيز التواصل ودعم جهود التنمية

وخلال اللقاء، استعرض محافظ جنوب سيناء جهود الدولة في تلبية احتياجات أهالي سانت كاترين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدينة لما لها من مكانة دينية وتاريخية وإنسانية فريدة.

وتناول المحافظ أهمية مشروع «التجلي الأعظم» باعتباره مشروعًا قوميًّا وتنمويًّا يهدف إلى إحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة سانت كاترين، مع الحفاظ على الطابع البيئي والتراثي للمنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع المباشر على أبناء المدينة.

كما استعرض اللواء خالد مبارك جهود المحافظة في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي، وعقد بروتوكولات تعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الأوقاف، إلى جانب دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المشروعات المرتبطة بالبيئة، من خلال تمويل بيت الزكاة والصدقات باشراف الأزهر الشريف، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للأهالي.

وأشار المحافظ إلى جهود المحافظة في إحلال وتجديد المنازل، وتنفيذ أعمال إنشاء أسقف للمنازل التي تحتاج إلى تطوير، في إطار خطة متكاملة لتحقيق حياة كريمة لأهالي سانت كاترين وكافة مدن جنوب سيناء.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وعواقل مدينة سانت كاترين عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بتنمية سيناء وأبنائها، مشيدين بفرص العمل والتطوير الذي يحققه مشروع التجلي الأعظم وما يصبو اليه من زيادة عدد السائحين مصدر الرزق الأول في كاترين، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه الدولة لمشروعات التنمية الشاملة، كما وجهوا الشكر لمحافظ جنوب سيناء على جهوده المتواصلة وتواصله الدائم مع أهالي المدينة والاستجابة لمطالبهم التي نقلوها عن عدد من الخدمات والمرافق التي تخدم المواطنين.

