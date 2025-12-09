وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية

18 حجم الخط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاع وموقف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وفي مستهل الاجتماع، أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لكافة قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية طروحات الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة للاستفادة منها وتعظيم الموارد والإيرادات لدى الهيئة، في ظل الآليات المتنوعة التي تم وضعها لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، مؤكدًا الحرص على وجود منتج عقاري تنافسي ومتنوع، وأهمية العمل على استغلال الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين.

وتابع وزيرالإسكان خلال الاجتماع موقف قطع الأراضي التي تم طرحها للمستثمرين، وموقف التخصيصات للأراضي على بوابة خدمات المستثمرين، بجانب آخر مستجدات طرح الأراضي على بوابة الاستثمار الأجنبي بالدولار من الخارج، وعدد الطلبات المقدمة بالمدن الجديدة للحصول على الفرص المتاحة.

كما استعرض الاجتماع سير العمل بوحدة كبار المستثمرين، وكذلك موقف طروحات الأراضي والوحدات السكنية بمبادرات "مسكن وبيت الوطن" للأراضي و"بيتك في مصر" للوحدات السكنية بالإضافة للطروحات الداخلية.

وناقش الاجتماع آلية العمل بوحدة التحول الرقمي من "حوكمة الإجراءات والرقم القومي الموحد وحصر الشواغل (خدمات – أراضٍ سكنية) والرصد الحضري والتكامل مع الجهات الخارجية"، بجانب الرؤية التخطيطية لعدد من المدن الجديدة، حيث تم تناول المخطط الاستراتيجي والعام لمدينة السويس الجديدة، والمخطط لمنطقة غرب رأس الحكمة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بأهمية تطوير آليات العمل بقطاع التخطيط والمشروعات، واستمرار المتابعة لكافة التخصيصات والمشروعات ونسب تنفيذها، مع استمرار طرح الفرص الاستثمارية على المنصات المختلفة والتيسير على المستثمرين، من خلال المنصة تيسيرًا على المستثمرين والمطورين.

