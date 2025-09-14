أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أسعار ومساحات شقق ديارنا للإسكان المتوسط والتى تطرحها بمبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وحددت أسعار شقق سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة وسجل سعر المتر 16952 جنيها، ومساحة الشقق تراوحت ما بين 104- 118 مترا مربعا.

مشروع سكن مصر بدمياط الجديدة يقدم وحدات سكنية عصرية بمدينة ساحلية ويمتاز المشروع بوقوعه على الطريق الدولى الساحلى مما يسهل الوصول من محافظات الدلتا، كما يتميز المشروع بالقرب من انشطة خدمية مميزة ومتنوعة.

وننشر قائمة أسعار ومساحات الشقق المطروحة، كالتالي:

واستعرضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوات حجز شقق بيتك فى مصر للمصريين العاملين بالخارج، والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، ويتضمن الطرح ١٣٨٠ وحدة سكنية.



وجاءت خطوات التقديم كالتالي:

اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ( ) وﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ:

1. اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط أو ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

2. ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎءﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﺮاض ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺠﺰ [ﻓﻴﺪﻳﻮ / ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ].

3. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘًﺎ: ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻹﺳﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ:

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ.

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻄﺮح ﺑﺼﻴﻐﺔ ] JPG - PDF [ وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ] 2M.B.[

4 ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮور / ﺛﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور.

5 ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻮد ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ (OTP) ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب، وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻢ.

6 ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم. (7 ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ] اﻟﻮﺣﺪات [ وﻛﺬا اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ.

8 ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺠﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ]وﺣﺪة[ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻜﻞ ]وﺣﺪة[ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻜﻞ ]وﺣﺪة[ وﺗﺪوﻳﻨﻪ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ]ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ (SWIFT) - ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ – ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻛﺎﻵﺗﻲ:

سداد ﻣﺒﻠﻎ 5,000) دولار ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

اﻟﺴﺪاد ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺪﻓﻊ ] ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ (SWIFT) - ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ - ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻢ [ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺨﺎص ] ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة [، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.

9 ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم.

10 ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪراﺳﺔ وإرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﺼﻴﻐﺔ ] JPG - PDF [ وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ] 2M.B.[

11 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد أو ﻋﺪم إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ أو ﻋﺪم إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﺻﺤﻴﺢ ﻳﻌﺪ إﻟﻐﺎءً ﻟﻠﻄﻠﺐ.

الخطوة الثانية خلال الفترة من 20 - 25 سبتمبر:

1 ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ] اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ - اﻟﻤﺸﺮوع - اﻟﻮﺣﺪة [ اﻟﻤﺮاد اﻟﺤﺠﺰ ﺑﻬﺎ واﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ.

2 ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮذج اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺤﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ إﻗﺮار ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻜﺮاﺳﺔ وﺑﺼﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ واﻟﻮرﻗﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط، وﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮي ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

3 ﺛﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻟﺤﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد ﺛﻢ إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺴﺪاد ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺤﺪد.

4- ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻤﻢ ﺑﻪ إﺟﺮاءات ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ] وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط.[

5 ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

(6 ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮاد ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺨﺎص ]ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة[، وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺧﺘﻴﺎره، وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ] واﻟﻌﺒﺮة ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ [ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺣ ﺠ ﺐ ﺗﻠﻚ ]اﻟﻮﺣﺪة[ ﻋﻦ اﻟﺤ ﺠﺰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة.

اﻟﺴﺪاد ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺪﻓﻊ ] ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ (SWIFT) - ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ [ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ودﻓﻌﺔ اﻻﺳﺘﻼم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء واﻷﻗﺴﺎط، ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺨﺎص ] ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة [، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.

7- ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺒﻠﻎ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ وإرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﺼﻴﻐﺔ ] JPG - PDF [ وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ] 2M.B [، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺴّﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻳﺘﻢ إرﻓﺎق ﻣﻠﻒ واﺣﺪ ﻣﺠﻤّﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة.

8 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ] ﻟﻠﻮﺣﺪة [ أو ﻋﺪم إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ أو ﻋﺪم إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣ ﻞ وﺻﺤﻴﺢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ 500).(USD

9 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ.

10 ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أي إﺟﺮاء ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

11 ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ.

12 ﺳﺪاد ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤﺔ ] اﻟﻮﺣﺪة [ وﻓﻘًﺎ للاﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط.

