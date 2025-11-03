الإثنين 03 نوفمبر 2025
مستثمري العاشر من رمضان تفتتح ملتقى التوظيف لإتاحة 3500 فرصة عمل

افتتح المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ملتقى التوظيف الأول الذي نظمته جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف بالتعاون مع إحدى الشركات، وبمشاركة 135 شركة تابعة للقطاع الخاص، لتوفير 3500 فرصة عمل للشباب خريجي التعليم العالي والفني.
 

حضر الملتقى المهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المشروعات والمهندس صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان وأيمن رضا الأمين العام، بالاضافة إلى عدد كبير من رجال الصناعة والاستثمار.


وأكد المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز المدينة، على  أهمية مدينة العاشر  باعتبارها أكبر مدينة صناعية على مستوى الجمهورية من حيث عدد المصانع والتي تساهم بنسبة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أهمية الملتقي الذي جاء  وفقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستثمار في الشباب وخلق فرص عمل لهم للنهوض بالاقتصاد الوطني.

 

قال الدكتور محيي حافظ نائب مجلس إدارة  جمعية المستثمرين حرص الجمعية على تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل، وكذلك تنظيم ملتقى التوظيف بهدف توفير فرص لائقة.


وأشار إلى أهمية دور جمعية المستثمرين في مساندة الدولة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المقترح تحقيقه، من خلال دعم المصانع بالعمالة المؤهلة لسوق العمل بما يساعد في زيادة العملية الإنتاجية للمصانع.

الجريدة الرسمية