ثقافة وفنون

فرقة الكيبوب تتصدر قائمة بيلبورد للألبومات العالمية لعام 2025

فرقة ستراي كيدز،
فرقة ستراي كيدز، فيتو
كشفت بيلبورد عن الـ 10 ألبومات الأكثر مبيعًا لعام 2025 منذ قليل استعدادًا للكشف عن القوائم الكاملة غدًا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر.

ومن المقرر نشر المئات من قوائم نهاية العام غدا على الموقع الإلكتروني لـ "بيلبورد"، وذلك عقب انتهاء البث المباشر لحدث "Billboard 2025 No. 1s" الذي يقدمه.

وتصدرت قائمة العشرة الأولى في مخطط الألبومات العالمية لعام 2025 فرقة الكيبوب Stray Kids، حيث اعتلت الفرقة قمة الترتيب بألبومها "HOP" لعام 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي منذ 2023، فظهر الالبوم لأول مرة في المركز الأول على مخطط الألبومات العالمية الأسبوعي بتاريخ 28 ديسمبر 2024، وقضى سبعة أسابيع في الصدارة خلال سنة المخطط لعام 2025.

كما حجزت فرقة "ستراي كيدز" المركز الثاني في القائمة بألبوم "KARMA" الصادر عام 2025، والذي افتتح مسيرته بالمركز الأول في النسخة الأسبوعية من المخطط بتاريخ 6 سبتمبر 2025.

قائمة بيلبورد لافضل 10 البومات عالمية بعام 2025

واحتلت فرق الكيبوب 6 مراكز اخري بعد Stray Kids، وكانت القائمة الكاملة كالآتي:

  1. ستراي كيدز يألبوم HOP
  2. ستراي كيدز بألبوم KARMA
  3. جيمين بألبوم MUSE
  4. البوم فيلم MOANA 2
  5. فرقة انهايبن بالبوم ROMANCE: UNTOLD
  6. فرقة ايتيز بالبوم GOLDEN HOUR: PART.2 (EP)
  7. المغنية TYLA بالبومها الذي يحمل اسمها
  8. فرقة ايتيز بالبوم GOLDEN HOUR: PART.3 (EP)
  9. فرقة انهايبن بألبوم DESIRE: UNLEASH
  10. فرقة BTS بالبوم PROOF

ومن المقرر نشر القائمة الكاملة لما بعد المراكز العشرة الأولى يوم 9 ديسمبر جنبا إلى جنب مع القائمة الكاملة لمخططات "بيلبورد" لنهاية عام 2025.

تمثل مخططات "بيلبورد" الموسيقية لنهاية العام مقاييس مجمعة لكل فنان وعنوان وشركة إنتاج ومشارك موسيقي، بناء على المخططات الأسبوعية للفترة الممتدة من 26 أكتوبر 2024 حتى 18 أكتوبر 2025.

