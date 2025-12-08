بعد غياب سنتين، فرقة إكسو تكشف عن إعلان سينمائي وصور تشويقية تمهيدًا لألبومهم الثامن

18 حجم الخط

أصدرت فرقة الكيبوب إكسو في منتصف ليل الثامن من ديسمبر بتوقيت كوريا الجنوبية إعلانًا سينمائيًا لالبوهم الجديد بعنوان "REVERXE"، استرجعوا فيه أجواء انطلاقتهم الملحمية في عام 2012، وذلك بالتزامن مع إطلاق مجموعة من الصور التشويقية المصاحبة، وذلك بعد سنتين من آخر ألبوم لهم كفريق بعنوان “Exit”.

وعلى الرغم من أن EXO لم تعلن بعد عن الموعد المحدد لعودتها، إلا أن وكالة SM Entertainment كانت قد أكدت في وقت سابق أن الفرقة تخطط لإصدار ألبومها الثامن الكامل خلال الربع الأول من عام 2026.

وفي غضون ذلك، تستعد إكسو حاليًا لعقد لقاء مع المعجبين يومي 13 و14 ديسمبر الجاري في قاعة INSPIRE Arena بمدينة إنتشون.

ومن المقرر أن يشارك في كل من لقاء المعجبين القادم وإصدار الألبوم الأعضاء: سوهو، تشان يول، دي أو، كاي، سيهون، ولاي.

