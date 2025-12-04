روزي وبرونو مارس يتصدران قوائم Apple Music لعام 2025 بأغنية "APT"

18 حجم الخط

على الرغم من مرور أكثر من عام على إصدارها، تواصل الأغنية الناجحة "APT"، لنجمة الكيبوب روزي والفنان العالمي برونو مارس، تحقيق الإنجازات القياسية، فقد تربعت الأغنية على صدارة قوائم الأغاني الأكثر استماعًا على منصة Apple Music لعام 2025.

أغنية APT على منصات الاستماع

في مساء أمس الموافق 3 ديسمبر، أعلنت منصة Apple Music عن قوائمها السنوية لعام 2025، وذلك ضمن فعالية "25 Replay" التي تقدم للمستخدمين ملخص شخصي لما استمعوا له من موسيقية خلال العام، وسجلت أغنية "APT" تفوق ملحوظ حيث تصدرت أربع قوائم كبرى مرة واحدة:

الأغنية الأكثر استماع عالميًا على Apple Music.

الأغنية الأكثر بحثًا عبر تطبيق Shazam.

الأغنية الأكثر بث عبر محطات الراديو العالمية.

الأغنية صاحبة الكلمات الأكثر قراءة لعام 2025.

روزي وبرونو مارس، فيتو

ترشح روزي للجرامي

ومن الجدير بالذكر، سبق وأعلن ترشح روزي بأغنية “APT” لثلاث جوائز جرامي لعام 2026، تضمنت أغنية العام، وتسجيل العام، وأفضل أغنية بوب لفرقة أو ثنائي، بالتعاون مع النجم العالمي برونو مارس.

لتصبح المغنية الكورية أول فنان كوري منفرد يترشح للجرامي وأغنيتها “APT” أول أغنية كيبوب تحصل على 3 ترشيحات متخطية بذلك أغاني فرقة BTS حيث حصلت كلًا من الأغاني الثلاث على ترشيح واحد فقط في عام 2022 و2021.

كما نشرت إحدى صديقات فنانة الكيبوب ونجمة فريق بلاك بينك روزي رد فعلها، لحظة إعلان ترشحها، حيث ظهرت في الفيديو خلال اتصال هاتفي عبر الفيديو، في حالة من الترقب أثناء إعلان فئة أفضل ثنائي، لتسمع أغنيتها بالحفل وتبدأ بالصراخ ثم البكاء فورا.

