روزي تتحدث عن نجاح أغنيتها "APT": "لم أكن أتخيل حدوث ذلك قط"

سيطرت نجمة الكيبوب روزي على 2025 محققة عام استثنائي بفضل النجاح الهائل الذي حققه تعاونها مع الفنان العالمي برونو مارس في أغنية "APT".

انضمت مغنية فرقة بلاك بينك إلى بث "بيلبورد" المباشر لأصحاب المراكز الأولى مساء أمس الموافق الثلاثاء 9 ديسمبر للتأمل في عامها المليء بالانتصارات والجاذبية العالمية التي حظيت بها الأغنية.

واستهلت روزي حديثها حول ترشيحاتها لجوائز الجرامي قائلة: "هذا يعني لي الكثير. لا أعتقد أنني رأيت يوما على شاشة التلفزيون شخص يشبهني. لم أكن لأتخيل قط، ولا حتى بعد مليون سنة، أن يحدث هذا وأن يتم ترشيحي لجائزة جرامي".

روزي تتحدث عن ترشيحها للجرامي

وقد سطرت روزي التاريخ عندما أصبحت أول نجمة كيبوب تترشح كفنانة رئيسية في الفئات الأربع الكبرى لـجوائز الجرامي، حيث حصدت أغنية "APT" ترشيحات في فئات "تسجيل العام"، و"أغنية العام"، و"أفضل أداء بوب ثنائي/فريق".

وأضافت قائلة: "الأهم من ذلك، أن الأغنية المرشحة للجرامي تحتوي على الكثير من ثقافتي بداخلها. هذا يثبت الكثير لي شخصيا. لقد أثبت لي أن الثقافة محبوبة، وأن الثقافات المختلفة تلقى قبولًا".

وتابعت روزي حديثها: "نعم، قد تبدو مجرد لعبة شرب مسلية، لكنني أشعر أنها يمكن أن تكون أغنية تجلب الفرح للكثير من الناس... إنها تعني الكثير لنفسي الصغيرة التي نشأت وهي تشعر أن أمرا كهذا لن يكون ممكنا... أنا ممتنة جدا وأشعر ببعض الذهول".

نجاح أغنية APT

جدير بالذكر أن أغنية "APT" وصلت إلى المركز الثالث في قائمة "بيلبورد هوت 100"، كما تصدرت قائمة "بيلبورد جلوبال 200" لمدة 12 أسبوعًا.

