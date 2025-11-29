إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بحدائق القبة

18 حجم الخط

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة بسور مبنى بـ منطقة حدائق القبة، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث تصادم سيارة بسور في حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى بمنطقة حدائق القبة، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بـ سور مبنى بحدائق القبة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

