صادر له قرار ترميم، إخلاء سبيل مالك عقار تعرض لانهيار جزئي بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بإخلاء سبيل مالك عقار تعرض لانهيار جزئي دون وقوع أي إصابات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وتبين من تقرير اللجنة الهندسية أن العقار قديم ويتجاوز عمره الـ 35 عاما وكامل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي، ومسنود على عروق خشبية ثقيلة ومتهالك وصادر له قرار ترميم وإخلاء من السكان فضلا عن تهالك الأثاث ووجود رطوبة شديدة أسفله، وتبين أن المبنى غير مأهول بالسكان وقت الحادث.

ودفعت قوات أمن القاهرة، بفريق من قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية، وتبين أن الجزء المنهار هو الجزء الخلفي من العقار وذلك عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

وفرضت أجهزة البحث الجنائي كردون أمني حول العقار لحين انتهاء أعمال الفحص والمعاينة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن العقار غير صادر له أي قرارات إزالة من قبل الجهات المختصة، ويتم فحص الحالة الإنشائية للعقار بالكامل لمعرفة أسباب الانهيار والتأكد من سلامة الأجزاء المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة القاهرة.

