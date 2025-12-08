اغتصب جثتها، حبس عاطل بتهمة قتل فتاة أجنبية بحدائق القبة

18 حجم الخط

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس عاطل بتهمة قتل فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية بعد أن حاول اغتصابها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عمليات شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة بأحد شوارع حدائق القبة، وعليها آثار إصابات.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات أن المتهم حاول الاعتداء عليها، وعندما قاومته استخدم قطعة رخام وضربها على رأسها ضربة أدت إلى إصابتها التي تسببت في وفاتها، ثم هتك عرضها وانتهك جسدها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

