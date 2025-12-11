الخميس 11 ديسمبر 2025
انتخابات النواب 2025، تصعيد المرشح سيد عيد بدلا من الراحل أحمد جعفر بحدائق القبة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا ٱكدت فيها إخطارا بوفاة أحمد السيد عبد العال احمد وشهرته أحمد جعفر، المرشح على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة محافظة القاهرة، وذلك قبل أيام من خوضه مرحلة الإعادة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - بجلسته المنعقدة اليوم الخميس - قرارا بتصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله وشهرته سيد عيد لخوض جولة الإعادة باعتباره المرشح الذي كان يلي المرشحين الذين أعلن عن خوضهما جولة الإعادة في عدد الأصوات. 

 

وتتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء لأسرة المرشح المتوفى إلى رحمة مولاه وكذلك للناخبين أهالي دائرته الكرام الذين منحوه أصواتهم في الجولة الأولى.. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 

