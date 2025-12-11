انتخابات النواب 2025، تصعيد المرشح سيد عيد بدلا من الراحل أحمد جعفر بحدائق القبة

18 حجم الخط

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا ٱكدت فيها إخطارا بوفاة أحمد السيد عبد العال احمد وشهرته أحمد جعفر، المرشح على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة محافظة القاهرة، وذلك قبل أيام من خوضه مرحلة الإعادة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - بجلسته المنعقدة اليوم الخميس - قرارا بتصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله وشهرته سيد عيد لخوض جولة الإعادة باعتباره المرشح الذي كان يلي المرشحين الذين أعلن عن خوضهما جولة الإعادة في عدد الأصوات.

وتتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء لأسرة المرشح المتوفى إلى رحمة مولاه وكذلك للناخبين أهالي دائرته الكرام الذين منحوه أصواتهم في الجولة الأولى.. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.