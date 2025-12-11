الخميس 11 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا الجمعة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية قد تكون كثيفة  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تبدأ فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهى حتى الساعة التاسعة صباحا.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والشبورة

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

