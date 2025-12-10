الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ارتفاع الأمواج فى هذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط على شواطئ "الإسكندرية، بورسعيد، العريش، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط"، وتكون سرعة الرياح من 40:50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

 

فرق مياه دمياط تواصل جهودها للتعامل مع موجة الطقس السيئ

الطقس الآن، الأرصاد تحذر 7 محافظات من الأمطار والرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

