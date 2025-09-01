دعما للتحول الرقمي، الأكاديمية العربية تطلق اختبارات كامبريدج الدولية في مصر

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن دعمها لإطلاق اختبارات كامبريدج الدولية الرقمية في مصر، وذلك بالتعاون مع مركز الاختبارات الدولية المعتمد (IEC).

وتهدف المبادرة إلى تطوير آليات تقييم طلاب اللغة الإنجليزية من الفئة العمرية (6–9 سنوات)، عبر تحويل الاختبارات التقليدية إلى تجربة رقمية تفاعلية، بما يسهم في تعزيز متعة التعلم وتقليل التوتر المرتبط بالامتحانات.

وأكدت الأكاديمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بدمج التحول الرقمي في العملية التعليمية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي، ويعزز من إعداد جيل يمتلك مهارات تتناسب مع متطلبات العصر.

وأوضح القائمون على المبادرة أن الاختبارات الرقمية ستُجرى إلى جانب الاختبارات الورقية التقليدية، مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية التي تتميز بها اختبارات كامبريدج، مشيرين إلى أن التصميم التفاعلي للاختبارات الرقمية يحاكي الألعاب ويجعل تجربة الطلاب أكثر جاذبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.