الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

دعما للتحول الرقمي، الأكاديمية العربية تطلق اختبارات كامبريدج الدولية في مصر

إطلاق اختبارات كامبريدج
إطلاق اختبارات كامبريدج الدولية في مصر
ads

 أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن دعمها لإطلاق اختبارات كامبريدج الدولية الرقمية في مصر، وذلك بالتعاون مع مركز الاختبارات الدولية المعتمد (IEC).

وتهدف المبادرة إلى تطوير آليات تقييم طلاب اللغة الإنجليزية من الفئة العمرية (6–9 سنوات)، عبر تحويل الاختبارات التقليدية إلى تجربة رقمية تفاعلية، بما يسهم في تعزيز متعة التعلم وتقليل التوتر المرتبط بالامتحانات.

وأكدت الأكاديمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بدمج التحول الرقمي في العملية التعليمية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي، ويعزز من إعداد جيل يمتلك مهارات تتناسب مع متطلبات العصر.

وأوضح القائمون على المبادرة أن الاختبارات الرقمية ستُجرى إلى جانب الاختبارات الورقية التقليدية، مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية التي تتميز بها اختبارات كامبريدج، مشيرين إلى أن التصميم التفاعلي للاختبارات الرقمية يحاكي الألعاب ويجعل تجربة الطلاب أكثر جاذبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية العربية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اختبارات كامبريدج الدولية مركز الاختبارات الدولية المعتمد IEC اللغة الأنجليزية التحول الرقمي

مواد متعلقة

3 وزراء يحضرون حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

قبل بدء الدراسة، التعليم تعلن المناهج المطوّرة المقرر تدريسها.. تطوير شامل لمواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.. وحقوق الملكية الفكرية مملوكة للدولة

وزير التعليم يزور جامعة كامبريدج ويبحث مع المدير العام تعزيز مشروعات التعاون

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads