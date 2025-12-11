تجارة عين شمس تحتضن قمة أكاديمية حول الذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

يُنظم المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية - آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار جلسة علمية استثنائية تجمع أبرز الخبراء الأكاديميين في مجال المحاسبة والمراجعة في مصر، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تُعيد صياغة مهنة المحاسبة على المستوى العالمي.

وذلك في إطار فعاليات “المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية - آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار” الذي تنظمه كلية التجارة جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجالات المحاسبية

تُعقد الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان: "استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجالات المحاسبية" وذلك بدار الحرس الجمهوري - قاعة VIP، يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، من الساعة 12:30م إلى 2:00م.

وتستضيف الجلسة نخبة من أعمدة البحث المحاسبي في مصر، حيث يترأسها أ.د. كمال حسين أحمد إبراهيم - أستاذ محاسبة التكاليف بكلية التجارة جامعة عين شمس، بمشاركة كوكبة من المتحدثين البارزين وهم: عبد الرحمن محمود عليان.. أستاذ محاسبة التكاليف كلية التجارة جامعة عين شمس، شحاتة السيد شحاتة.. الأستاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية وعميد المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير،.

ود. هانئ أحمد حسن محاريق أستاذ التكاليف والمحاسبة الإدارية ووكيل كلية التجارة جامعة طنطا لشئون المجتمع والبيئة، ومحمد وهدان أستاذ المراجعة وعميد كلية التجارة جامعة المنوفية، طارق عبد العال حماد أستاذ المحاسبة المالية وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس الأسبق، عصافت عاشور أستاذ محاسبة التكاليف كلية التجارة جامعة عين شمس، أ.د. سعيد عبد المنعم محمد أستاذ المحاسبة الضريبية بكلية التجارة جامعة عين شمس، محمد مرسي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة عين شمس، أ.د. محمود رجب يس غنيم.. أستاذ المراجعة بكلية التجارة جامعة بنها.

وتناقش الجلسة - عبر 20 بحثًا علميًا يقدمها 29 باحثًا وباحثة - محاور ثورية تشمل: تأثير الذكاء الاصطناعي على الإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية (مع دراسة تطبيقية على المصارف السودانية)، ونظرة مراقبي الحسابات المصريين للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره على جودة المراجعة، ونموذج محاسبي كمّي رقمي مستوحى من الفيزياء الكمية لإدارة الموارد المالية العامة في مصر والخبرات العالمية.

كما تتناول الأبحاث دور التكامل بين المحاسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في تحقيق استدامة المعلومات المالية، وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على كفاءة وفعالية مهنة المراجعة، والانتقال من أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) إلى الأتمتة الذكية (IPA) في المراجعة الخارجية.

وتستعرض الجلسة فرص وتحديات تقنية سلاسل الكتل (Blockchain) في مهنة المحاسبة، واستخدام البلوكتشين في السندات الخضراء لدعم مشاريع الاستدامة ومنع التضليل البيئي، فضلًا عن دور الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في تعزيز فعالية المراجعة الداخلية القائمة على المخاطر، وإطار نظري مقترح لمعالجة فجوة الانحراف في تقدير تكاليف المشروعات الإنشائية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعد الجلسة منصة علمية رفيعة المستوى تضع أسس التحول الرقمي للمهنة المحاسبية في مصر، وتؤسس لشراكة استراتيجية بين الأكاديمية والممارسة المهنية لمواكبة مستقبل المحاسبة في العصر الرقمي.

