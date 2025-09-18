تموين الإسماعيلية تشن حملة على المخابز البلدية

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

تنظيم حملة فجرية مفاجئة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بشن حملة فجرية على مخابز الخبز البلدي المدعم بمدينة الإسماعيلية ومدينة المستقبل، وذلك في حضور سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة على المخابز

أسفرت الحملة عن تحرير ٦ مخالفات للمخابز منها: ٣ مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، ٣ مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأكد سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا للحملات التموينية بصفة دورية مستمرة للتأكد من جودة ومواصفات رغيف الخبر تأكيدًا على تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

