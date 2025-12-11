الخميس 11 ديسمبر 2025
اقتصاد

أورنچ مصر تفوز بجائزة الشريك الاستراتيجي الأفضل بتمكين التكنولوجيا بالقطاع العقاري المصري

تُوّجت أورنچ مصر بجائزة الشريك الاستراتيجي الأفضل لعام 2025 ضمن جوائز Invest-Gate ACE Awards، في إنجاز يعكس أعلى درجات التقدير داخل القطاع العقاري المصري، وذلك لكونها الشركة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في دعم التحول الرقمي داخل قطاع التطوير العقاري في مصر.

حلول اتصال ذكية 

وجاء اختيار «أورنچ مصر» تقديرًا لدورها المتنامي في إثراء القطاع بحلول اتصال ذكية ومتطورة وخدمات بنية تحتية رقمية عالية الاعتمادية بفضل خبراتها المتقدمة في تصميم وتنفيذ حلول تكنولوجية متكاملة التي أسهمت في تعزيز جودة الحياة داخل والمجتمعات السكنية المغلقة.


كما توفر أورنج قدرات تشغيلية عالية كفاءة تخدم القطاع العقاري سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو إدارية، ومن بين تلك الحلول "منصة المدينة الذكية" (Smart City platform) وأنظمة أتمتة المنازل لتحسين تجربة العيش داخل المنازل الذكية إلى جانب تقدم حلولا تكنولوجية متنوعة في خدمات الأمن السيبراني، والأمن الذكي، وإدارة الطاقة، والتحكم عن بُعد، وهي الشركة المسؤولة عن إنشاء وتشغيل مركز بيانات العاصمة الإدارية، الأكبر من نوعه في أفريقيا.

وتنفرد أورنچ مصر بكونها شركة الاتصالات الوحيدة في السوق المصري التي تفوز بهذه الجائزة المرموقة من منصة Invest-Gate، وهي واحدة من أبرز المؤسسات المتخصصة في تحليل وتقييم التطوير العقاري عبر تقارير معمقة ودوائر نقاش استراتيجية تجمع كبار المطورين وصناع القرار والخبراء العقاريين. 

وتمتلك Invest-Gate سجلًا متميزًا في استضافة أكثر من 25 مائدة مستديرة نُظمت بمستوى احترافي، ما جعلها شريكًا رئيسيًا في تطوير الحوار المؤسسي داخل القطاع.

وجاء فوز اورنچ مصر بالجائزة بعد تقييم شامل شمل معايير دقيقة اعتمدت على قدرتها في تقديم شراكات استراتيجية مؤثرة داخل القطاع العقاري وخلق قيمة مضافة حقيقية، إلى جانب تبنيها استراتيجية طويلة المدى تحفّز الابتكار وترسّخ معايير جديدة للأداء والاستدامة. 

كما عكست الجائزة سجل اورنچ مصر في التوسع المدروس ومعدلات التعاون الناجح مع الجهات التنظيمية والشركات الكبرى.

ويؤكد حصول اورنچ مصر على هذه الجائزة مكانتها الريادية كشريك تكنولوجي موثوق داخل القطاع العقاري، ودورها في تعزيز موقع مصر كوجهة إقليمية رائدة في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية. 

وتسهم الشركة في ترسيخ شراكات تُبنى على الابتكار والأثر المستدام عالي القيمة بما يدعم مسيرة التحول الرقمي للدولة المصرية.

صرح المهندس محمد شبل القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات بشركة اورنچ مصر، بأن هذه الجائزة التكريم تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع العقاري لقدرات الشركة في قيادة التحول الرقمي على أسس استراتيجية قوية تربط بين التكنولوجيا والتنفيذ الفعّال، وتلبي تطلعات كبار المطورين العقاريين في مصر.

وأضاف: «الجائزة تؤكد مكانة اورنچ كشريك رئيسي وموثوق داخل القطاع العقاري، وتبرز قدرتها على تطوير واحدة من أكثر الصناعات نموًا وتأثيرًا في المنطقة، من خلال سجل ممتد من التعاون الفعّال مع أكبر كيانات التطوير العقاري في مصر».

رفع كفاءة التشغيل 

رئيس الوزراء يتفقد جناح شركة أورنچ مصر بمعرض Cairo ICT

بعد إطلاقها رسميا، مواصفات وسعر هواتف آيفون 17 الجديدة

وتابع: «نجحت اورنچ خلال السنوات الماضية في أن تكون المحرك التكنولوجي الرئيسي لعدد من المشروعات العقارية الكبرى، من العاصمة الإدارية الجديدة إلى المدن الذكية في الساحل الشمالي والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وقد ساعدت هذه الحلول المتقدمة في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الحديثة، بما يرسخ نموذج المدن الذكية كجزء محوري من مستقبل التطوير العقاري في مصر».

