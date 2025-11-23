تنظيم الاتصالات يشارك في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC2025 بأذربيجان

18 حجم الخط

يشارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC25 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يُعقَد خلال الفترة من 17 إلى 28 نوفمبر 2025 في مدينة باكو بدولة أذربيجان تحت عنوان "توصيلية عالمية وهادفة وميسورة التكلفة من أجل مستقبل رقمي شامل ومستدام"، وذلك من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز.

التقنيات الناشئة فى الاتصالات

وخلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر، ألقى المهندس محمد شمروخ كلمة تناول فيها التقنيات الناشئة في مجال الاتصالات، كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء هيئات تنظيم الاتصالات بدول جنوب إفريقيا ونيجيريا والبرازيل، وممثلي وزارة الاتصالات بالصين واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب مدير مكتب التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات.

حفل استقبال الوفود المشاركة

كما نظَّم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على هامش فعاليات المؤتمر حفل استقبال للوفود المُشارِكة، بهدف الترويج لترشُح مصر لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال مؤتمر المفوضين المُقبل عام 2026، شارك فيه دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وتوماس لامانوسكاس نائب الأمين العام، ومديرو مكاتب التنمية والاتصالات الراديوية والتقييس بالاتحاد، فضلًا عن رؤساء هيئات تنظيم الاتصالات المشاركين في المؤتمر.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يترأس لجنتين فرعيتين بالمؤتمر، وهما لجنة البنية التحتية ولجنة التكنولوجيات الباذخة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.