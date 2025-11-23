الإثنين 24 نوفمبر 2025
تنظيم الاتصالات يشارك في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC2025 بأذربيجان

المهندس محمد شمروخ،
المهندس محمد شمروخ، فيتو
يشارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC25 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يُعقَد خلال الفترة من 17 إلى 28 نوفمبر 2025 في مدينة باكو بدولة أذربيجان تحت عنوان "توصيلية عالمية وهادفة وميسورة التكلفة من أجل مستقبل رقمي شامل ومستدام"، وذلك من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز.

التقنيات الناشئة فى الاتصالات 

وخلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر، ألقى المهندس محمد شمروخ كلمة تناول فيها التقنيات الناشئة في مجال الاتصالات، كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء هيئات تنظيم الاتصالات بدول جنوب إفريقيا ونيجيريا والبرازيل، وممثلي وزارة الاتصالات بالصين واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب مدير مكتب التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات. 

حفل استقبال الوفود المشاركة 

تنظيم الاتصالات يواصل جهوده لضمان جودة الخدمات خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن نسبة الهواتف المغلقة بسبب الضريبة

كما نظَّم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على هامش فعاليات المؤتمر حفل استقبال للوفود المُشارِكة، بهدف الترويج لترشُح مصر لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال مؤتمر المفوضين المُقبل عام 2026، شارك فيه دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وتوماس لامانوسكاس نائب الأمين العام، ومديرو مكاتب التنمية والاتصالات الراديوية والتقييس بالاتحاد، فضلًا عن رؤساء هيئات تنظيم الاتصالات المشاركين في المؤتمر.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يترأس لجنتين فرعيتين بالمؤتمر، وهما لجنة البنية التحتية ولجنة التكنولوجيات الباذخة.

الجريدة الرسمية