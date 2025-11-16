هل يشهد السوق المصري فقاعة بأسعار الأسهم؟ خبير اقتصادي يوضح

18 حجم الخط

أكد الخبير الاقتصادي محمد عطا، محلل أسواق المال، أهمية تهيئة البورصة المصرية بجميع أدواتها من نظم التشغيل واللوائح وإجراءات القيد، استعدادًا لـ الطروحات الحكومية المرتقبة.

وأشار إلى أن نجاح هذه الطروحات لا يعني فقط زيادة عمق السوق، بل يعزز أيضًا جاذبية البورصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

مرحلة تتطلب تكاملًا تشريعيًا وفنيًا

وأوضح عطا، خلال لقائه ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن المرحلة الحالية تستلزم تكاملًا بين الإصلاحات التشريعية والتطوير الفني لضمان قدرة السوق على استيعاب الطروحات وضخ سيولة جديدة دون أن تتعرض البورصة لضغوط سلبية.

لا فقاعة سعرية في السوق المصري

وفيما يتعلق بمخاوف حدوث فقاعة في أسعار الأسهم، نفى عطا وجود ما يسمّى بـجني أرباح عنيف أو فقاعة سعرية، مؤكدًا أن السوق المصري ما زال يضم فرصًا استثمارية واعدة، وأن الارتفاعات المسجلة خلال الفترة الماضية لم تشمل جميع القطاعات والأسهم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.925 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 41211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 50961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 18619 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 4492 نقطة.

