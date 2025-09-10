بعد إطلاقها رسميا، مواصفات وسعر هواتف آيفون 17 الجديدة

كشفت آبل رسميًّا عن سلسلة هواتفها المنتظرة آيفون iPhone 17 والتي تضم هواتف آيفون 17، آيفون 17 إير، آيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس والتى تأتي بنظام iOS 26 الجديد الذي يقدم ميزات ذكاء اصطناعي متطورة وواجهة مستخدم محسنة وخلال السطور التالية نستعرض سعر ومواصفات هواتف آيفون 17 الجديدة.

مواصفات آيفون 17

يأتى هاتف آيفون 17 بمعالج مُحسّن في شريحة A19 بتقنية 3 نانومتر مع شاشة ProMotion مثل طرازات آيفون برو، تصل إلى 120 هرتز وبمقاس أكبر 6.3 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة 2556 × 1179 بكسل، مع ذروة سطوع تصل إلى 2000 شمعة في الظروف الخارجية.

الهاتف يأتي بنظام كاميرا مزدوج الاندماج بدقة 48 ميجابكسل جديد ويستخدم النظام كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع كاميرا تليفوتو بزوايا رؤية 2x لالتقاط الصور، اما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 24 ميجابكسل ومستشعر مربع، يتيح التقاط صور بورتريه أو أفقية دون الحاجة إلى تدوير الهاتف عند التقاط صور سيلفي أوسع مع توافره بخمسة ألوان وهي الأرجواني، والأزرق الضبابي، الأسود، الأبيض، والرمادي.

اما هاتف آيفون 17 إير الجديد كليا فهو فائق النحافة بسمك يتراوح بين 5.5-6.5 ملم مع تحسينات كبيرة في أنظمة الكاميرات.

وبالنسبة لهاتف آيفون 17 برو. فقد عدلت أبل تصميم شريط الكاميرا، ليصبح شريطا عرضيا يضم ثلاث كاميرات بالإضافة إلى الفلاش ومستشعر ليدار، وستغطي الشاشة طبقة خزفية واقية مع معالج A19 Pro، ومستشعرات بدقة 48 ميجابكسل في جميع الكاميرات كما تم تحسين عدسة التقريب، مع تحسين كبير في دقتها مقارنةً بعدسة التقريب بدقة 12 ميجابكسل في طرازات العام الماضي وتحسين كاميرا السيلفي، مع مستشعر جديد بدقة 18 ميجابكسل.

اما الشاشة فهي بحجم 6.3 بوصة مع بدقة (2622 × 1206 بكسل) وتقنية Always-On Display، أما البطارية تبلغ سعتها 3988 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن العكسي للإكسسوارات مثل AirPods ويدعم المعالج ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت (مقارنة بـ 8 غيغابايت في الطرازات السابقة ويتوفر iPhone 17 Pro باللون البرتقالي النحاسي والأزرق الغامق.

اما هاتف iPhone 17 Pro Max فيأتي بشاشة بمقاس 6.9 بوصة بدقة 1320 × 2868 بكسل ومعدل التحديث 120 هرتز، مع دعم تقنية ProMotion وبمعالج A19 Pro مع تحسينات في الرسومات والذكاء الاصطناعي، مما يجعله الأفضل للألعاب والمهام الثقيلة، وتأتي الكاميرا بثلاث عدسات بدقة 48 ميغابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 8x، مدعومًا بتقنيات التثبيت البصري المتطورة وبطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير تدوم معك لفترات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر مع دعم الشحن السريع اللاسلكي بقوة 25 واط، وبالنسبة للتصميم متين ومقاوم للماء والغبار بشهادة IP68، ويأتي بألوان iPhone 17 Pro Max الاسود، الفضي، الذهبي، الأزرق الداكن، والبرتقالي.

سعر الهواتف الجديدة

بالنسبة للأسعار فسعر آيفون 17 يبلغ 799 دولارًا، وسعر آيفون برو يبدأ من 1099 دولارًا، ويبدأ من 1199 دولار لطراز برو ماكس ويبلغ سعر هاتف آيفون إير 999 دولارًا ويبدأ التوفر الفعلي في المتاجر عالميًا من الجمعة 19 سبتمبر2025.

