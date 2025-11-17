الإثنين 17 نوفمبر 2025
رئيس الوزراء يتفقد جناح شركة أورنچ مصر بمعرض Cairo ICT

هشام مهران
هشام مهران ود. مصطفى مدبولي ود.عمرو طلعت
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء أمس الأحد، جناح شركة أورنچ مصر خلال مشاركتها في الدورة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT». 

وكان في استقبالهما هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، والذي قدّم عرضًا شاملًا حول أحدث إنجازات الشركة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

هشام مهران يستعرض خدمات النيابة الرقمية 

وخلال الجولة، استعرض مهران أمام رئيس مجلس الوزراء تجربة أورنچ الرائدة في التعاون مع النيابة العامة، في تقديم خدمات المرور والأسرة والنيابة الجنائية عبر تطبيق «My Orange»، بما يتيح للمواطنين طلب الخدمات وسداد الرسوم ومتابعتها إلكترونيًا بسهولة وسرعة.

كما شرح منظومة «اسأل مريم»، أول مساعد افتراضي بالذكاء الاصطناعي في المطارات المصرية، القادر على التفاعل بعدة لغات، وتقديم معلومات فورية للمسافرين، وحلول «Sara AI» الخاصة بقطاع السياحة، إلى جانب استعراض أبرز ابتكارات الشركة في تكنولوجيا المنازل الذكية، مؤكدًا أن أورنچ تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية ومستدامة لصالح المجتمع والاقتصاد المصري.


إضافة إلى حلول التعليم الذكي ومنها الفصول الدراسية التفاعلية المعتمدة على الشاشات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.د، وأيضا الروبوت الصناعي بتقنية 5G المُخصص لخطوط التجميع، بما يعزز السرعة وكفاءة الإنتاج.

أورنچ مصر الراعي الرسمي 

وزير الاتصالات: تنفيذ مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض

وزير الاتصالات: مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا للعام الخامس على التوالي

جدير بالذكر أن أورنچ مصر تشارك هذا العام باعتبارها الراعي الرسمي لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين، والذي يقام تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere».

