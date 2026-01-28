أكبرها في البلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

الأربعاء 28 يناير 2026
اقتصاد

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن بمختلف الأنواع ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ اليوم في كل من بورصة الدواجن والبوابة الحكومية، وتشمل سعر الفراخ البيضاء والبلدي، في السطور الآتية: 

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 82 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين 65 و95 جنيها للكيلو داخل المحال التجارية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 116 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، مع تسجيل الأسعار من 72.5 جنيه إلى 135 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

<strong alt=
سعر الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في البورصة

الفراخ البيضاء في المزرعة

تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن من 72 إلى 73 جنيهًا.

الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 99 و100 جنيه.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

