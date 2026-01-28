الأربعاء 28 يناير 2026
أخبار مصر

إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بـ آداب عين شمس

اداب عين شمس
اداب عين شمس
أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن ظهور نتائج امتحانات الليسانس لجميع المستويات في عدد كبير من الأقسام والبرامج الدراسية عبر نظام UMS، إلى جانب إعلان نتائج عدد من أقسام وبرامج الدراسات العليا، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026.

وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول نحو 26500 طالب وطالبة.

وأوضحت إدارة الكلية أن الأقسام المتبقية في مرحلة الليسانس هي: اللغة الإنجليزية، التاريخ، الفلسفة، علم النفس، وجاري استكمال أعمال المراجعة والرصد تمهيدًا لإعلان نتائجها في أقرب وقت.

كما أشارت إلى أن الأقسام المتبقية في مرحلة الدراسات العليا هي: التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، الدراما، ويجري حاليًا الانتهاء من إجراءاتها بكل دقة وحرص.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر صادق غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني كامل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وفي كلمتها، عبّرت الدكتورة حنان كامل عن مشاعرها الصادقة تجاه الطلاب، مؤكدة أن فرحتهم بنجاحهم هي أعظم ما تحصده الكلية من جهودها، وأن إدارة الكلية تضع مصلحة الطالب وحقوقه على رأس أولوياتها، وتسعى دائمًا إلى توفير مناخ تعليمي داعم ومحفّز.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم حسن أن كل نتيجة تعلنها الكلية تحمل بين سطورها قصة كفاح لطالب لم يستسلم، مشيرًا إلى أن التفوق ثمرة الاجتهاد والصبر، وداعيًا الطلاب إلى مواصلة مسيرتهم بثقة وطموح.

كما وجّه  الدكتور حاتم ربيع رسالة تقدير للطلاب والباحثين، معربًا عن اعتزازه بما حققوه من إنجاز، ومؤكدًا أن الكلية ستظل داعمة لمسيرتهم العلمية والبحثية حتى بلوغ أعلى درجات التميز.

وأكدت كلية الآداب بجامعة عين شمس استمرارها في احتضان أبنائها، والوقوف إلى جانبهم في كل خطوة، إيمانًا بأن الطالب هو قلب العملية التعليمية وروحها، وبأن نجاحه هو النجاح الحقيقي للجامعة والكلية.

