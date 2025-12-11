الخميس 11 ديسمبر 2025
بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق لجان الانتخابات في الـ 30 دائرة الملغاة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء ساعة الراحة للقضاة في اللجان الفرعية في ثاني وآخر أيام التصويت بالـ 30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عملية التصويت وميعاد الراحة داخل اللجان

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة لسير عملية الاقتراع في يومي التصويت، بالنظام الفردي بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وانضباطها وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت الهيئة أنه يتم وقف التصويت مؤقتًا لمدة ساعة واحدة للراحة، تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة مساءً، على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها تأمينيًا بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ والأبواب، وإغلاق فتحات صناديق الاقتراع بالقفل البلاستيكي، مع إثبات أرقام الأقفال في محضر إجراءات اللجنة الفرعية (نموذج رقم 8 ن).

كما يتم التحفظ على أوراق ومتعلقات اللجنة بالطريقة التي يراها رئيس اللجنة مناسبة حتى انتهاء فترة الراحة، مع حظر مغادرة رئيس اللجنة أو أي من أعضائها محيط المركز الانتخابي خلال تلك الساعة تحت أي ظرف.

وفي حال وقوع أي مخالفة قانونية داخل مقر اللجنة الفرعية، يُلزم رئيس اللجنة بتحرير مذكرة تفصيلية بالواقعة، واستدعاء مسئولي قوة التأمين لتسليمه المذكرة والمخالف، مع إثبات ذلك في محضر اللجنة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025

