كلية التمريض بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 57

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بـجامعة القاهرة، تحت رعاية د. محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حفل تخرج الدفعة رقم 57 لعام 2025 من كلية التمريض.

بحضور د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. فاطمة عابد عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، ود. شيرين غالب نقيب الأطباء عن القاهرة، ود.سهير بدر الدين رئيس لجنة قطاع التمريض، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والخريجين وأسرهم.

تخريج الدفعة 57 لكلية التمريض بجامعة القاهرة

بدأت وقائع الاحتفالية بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة بحضور د. محمد سامي عبد الصادق ود. أحمد رجب، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة ممثل الدفعة الخريج أحمد نادر جمال، ثم كلمة نقيب الأطباء عن القاهرة، أعقبها كلمة رئيس لجنة قطاع التمريض، ثم كلمة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أعقبها كلمة عميد الكلية، ثم كلمة د. أحمد رجب، ثم تأدية القسم للخريجين، ثم بدء فعاليات التكريم.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن مهنة التمريض هي مهنة قديمة تمتد لآلاف السنين، وكانت تلعب دورًا كبيرًا في مصر القديمة، وأن الطبيب كان يُسمي الحكيم لأنه يمر بكافة العلوم كالفلسفة والهندسة وبعد أن ينال الحكمة ينال درجة الطب، مستعرضًا دور مهنة التمريض خلال العصور المختلفة، وأن المعارك الحربية كان يُقام بها الخيام لتقديم الرعاية اللازمة للجرحي والمصابين، بالإضافة إلي تقديم أول دورة تدريبية في التاريخ لتعريف الأفراد بطرق تقديم الرعاية الطبية للمصابين، موجهًا الطلاب بضرورة الفخر لانتمائهم لمصر وأنهم أحفاد الفراعنة ويحملون جينات أجدادهم العظماء، والفخر لدراستهم داخل جامعة القاهرة العريقة، والفخر بأنهم من خريجي كلية التمريض المتميزة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة فاطمة عابد عميد كلية التمريض، إن مهنة التمريض هي ليست مجرد وظيفة بل عهد بالرحمة والإتقان وهي مهنة تجمع بين العلم والإنسانية، والمهارة والرحمة، والعقل والقلب، موجهة الطلاب بضرورة الحفاظ علي مهنة التمريض لأنهم يحملون رسالة نبيلة أثبتت قدرتهم علي التحدي والتغلب علي المواقف الصعبة، وأن يجعلوا من كل مريض رسالة لكي يتذكروا قيمة ما تعلموه، موجهة الشكر لأعضاء هيئة التدريس لجهودهم المبذولة خلال فترة دراسة الخريجين، ولأولياء الأمور لتقديمهم الدعم لأبنائهم خلال فترة دراستهم.

الحفاظ علي أسرار المرضى واحترام خصوصياتهم



ومن جهتها أعربت الدكتورة شيرين غالب نقيب الأطباء عن القاهرة، عن سعادتها لحضورها حفل تخرج كلية التمريض الذين يمثلون النصف الثاني من الأطباء ويكملون جهود الأطباء الذين يقدمون رسالة سامية وهي دراسة علم الأبدان وأنهم يد الله في الأرض، ويقدموا أقصى جهودهم من أجل شفاء المريض، موجهة الطلاب بضرورة الحفاظ علي أسرار المرضى واحترام خصوصياتهم، وضرورة التعامل معهم برفق خلال فترة ضعفهم ومرضهم، وأن يعاملوا المرضي كما يعاملوا أسرهم وأقاربهم، وأن يفخروا لتخرجهم من جامعة القاهرة العريقة، موجهًة الشكر لإدارة جامعة القاهرة وإدارة كلية التمريض، ولأولياء أمور الخريجين لدعمهم للخريجين خلال فترة دراستهم علي مدار خمس سنوات.

وقالت الدكتورة سهير بدر الدين رئيس لجنة قطاع التمريض، إن كلية التمريض بجامعة القاهرة هي منارة للتميز الأكاديمي والمهني، وساهمت في تشكيل مستقبل المهنة وريادتها في مصر والوطن العربي، وأن مهنة التمريض مهمة عظيمة وتحمل رسالة إنسانية عميقة للمساهمة في شفاء المرضي والتي لا تُقدر بثمن، مشيرة إلى أن التمريض رسالة تتمثل في الوقوف بجانب المريض خلال أضعف حالاته والعمل علي مساعدته ودعمه، موجهة الخريجين أن يوم تخرجهم هو بداية حياتهم المهنية، وأوصتهم بضرورة الحفاظ علي المهنة وان يكونوا سفراء للجامعة في كل مكان وألا يتوقفوا عن التعلم واكتساب المهارات والمعارف وأن يستكملوا دراستهم العُليا، ووجهت الشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين لم يدخروا جهودهم في سبيل أن يتلقي الخريجين العلم والمعرفة.

وأوضحت الدكتورة زينب محمد السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن يوم التخرج للطلاب يشارك به الجامعة والكلية، وهو يُعد تتويجًا لجهود الطلاب خلال فترة الدراسة، وهو بداية لطريق العمل وتمثيل الكلية في سوق العمل، موجهة الخريجين ضرورة الالتزام بالامانة والاخلاص خلال ممارسة مهنة التمريض، وضرورة المعاملة الحسنة للمرضى، موجهًة التحية والتقدير لأولياء الأمور لجهودهم المبذولة خلال فترة دراسة أبنائهم بالكلية، ولأعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية.

