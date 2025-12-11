بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني

18 حجم الخط

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتجديد بقصر العيني بتكلفة إجمالية بلغت 68 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الجامعة لتحديث مستشفياتها الجامعية ورفع كفاءة بنيتها التحتية لتمكينها من تقديم الخدمة الطبية للمرضى الذين يترددون عليها، باعتبارها الملاذ الآمن لجميع المرضى من مختلف المناطق داخل مصر وخارجها.

رافق رئيس جامعة القاهرة خلال الافتتاح، الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ترافقهم د.مروة مشعل نائب المدير التنفيذي للشئون الطبية والرعايات والتطوير، والدكتور هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية، وبحضور الدكتور شريف مختار استاذ ومؤسس قسم طب الحالات الحرجة بقصر العيني، والدكتور أحمد بطّاح مدير وحدة الحالات الحرجة، ود.طارق الجوهري رئيس قسم طب الحالات الحرجة، والدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة الأميدا، والدكتور علياء عبد الفتاح استاذ الحالات الحرجة، وعدد من القيادات الطبية والإدارية بالمستشفى، وممثلي شركة سيمنز.

افتتاح معمل قساطر الإلكتروفسيولوجي

وشملت عمليات التجديد والتطوير التى افتتحها رئيس جامعة القاهرة، افتتاح معمل قساطر الإلكتروفسيولوجي بمركز رعاية الحالات الحرجة "وحدة الدكتور شريف مختار"، ومحطة الكهرباء S4، والكنترول المركزي لطلاب كلية الطب.

وخلال الجولة الافتتاحية، استمع رئيس الجامعة إلى شرح مُفصل من الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، تناول فيه الخطوات التنفيذية لعمليات التطوير والتجديد وآليات التحديث والتي تضمنت تزويد غرفة القسطرة بجهاز قسطرة متطور، وتجديد الأجهزة داخل غرفة القسطرة وغرفة عمليات القسطرة، والتي شملت جهازي كي بالموجات الصوتية، وجهاز دراسة كهرباء القلب، وجهاز صدمات القلب، وجهازي تخطيط القلب ثلاثي الأبعاد، والتي جاءت ضمن المرحلة الثانية لخطة تطوير القسم والوحدة، بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه بإهداء من د. فهد صلاح خاطر.

تطوير محطة كهرباء قصر العيني

كما تضمنت الافتتاحات، تطوير محطة الكهرباء S4 بعد إحلالها وتجديدها بالكامل، لرفع كفاءتها، ولضمان استقرار التغذية الكهربائية داخل مستشفيات قصر العيني، بتكلفة اجمالية بلغت 38 مليون جنيه، واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من مسئولي الإدارة الهندسية بالمستشفى حول كفاءة المحطة، والوحدات المختلفة التي تقوم المحطة بتغذيتها مثل وحدات الغسيل الكلوي، والعمليات، والمعامل، والقسطرة الجراحية، والدورين الثامن والتاسع، وغيرها.

كما افتتح رئيس جامعة القاهرة، أعمال تجديد وتطوير الكنترول المركزي لطلاب كلية الطب، والمزود بأحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة لطباعة الامتحانات وآليات تأمين البيانات، بتكلفة بلغت نحو 5 ملايين جنيه من التمويل الذاتي للكلية.

كما استمع رئيس جامعة القاهرة، إلى عرض توضيحي من د. أحمد بطّاح، مدير وحدة الحالات الحرجة، حول الأجهزة التي تضمها وحدة طب الحالات الحرجة والتي تضم 3 وحدات قسطرة تخصصة وعلاجية علي أعلي مستوي من الكفاءة، وتقوم سنويًا بإجراء 1500حالة قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية، و250 حالة كهرباء قلب تخصصية وعلاجية، و150 حالة منظمات للقلب، وتضم الوحدة الأولى 15 سريرا، والوحدة الثانية التي تم تطويها حديثًا 26 سريرا، والوحدة الثالثة تضم 30 سريرا، بالإضافة إلى الوحدة الرابعة التي تم إنشاؤها حديثًا "الإيكمو" بها 8 أسرة، ووحدة مستشفى الفرنساوي التي تضم 12 سريرا، بالإضافة إلي قسم 36 بالدور الثالث بالمستشفى والمزمع به 25 سريرا.

تطوير قصر العيني مسار متواصل لا يتوقف

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على أن تطوير قصر العيني مسار متواصل لا يتوقف، وهو التزام راسخ تجاه المجتمع، لافتًا إلى أن الجامعة لن تدخر جهدا في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ومشددًا على ضرورة تكاتف الجهود والعمل الجاد بالشكل الذي يليق بالتاريخ الكبير لقصر العيني باعتباره الملاذ الآمن للمرضى، ليس فى مصر وحدها، بل فى المنطقة كلها.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن كامل تقديره لما شاهده وما استمع إليه من شرح حول حجم الإنجازات التي تحققت خلال عمليات التجديد والتطوير الشامل لأجهزة وحدة القسطرة ونوعية الخدمات الطبية الفريدة والمتميزة التى تقدمها للمرضى المترددين عليها، ومحطة الكهرباء، وكنترول الكلية، موجهًا الشكر للدكتور شريف مختار على حرصه الدائم على الارتقاء بمنظومة الحالات الحرجة وجهوده المخلصة في دعم عمليات التطوير، وللدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، وكافة القائمين على المستشفى لما يقدموه من أداء احترافي وكفاءات طبية وتمريضية وفنية متميزة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن عمليات التطوير التي شهدتها مستشفي قصر العيني تعزز من قدرتها على تقديم خدمات طبية عالية الجودة، بما يواكب المعايير العالمية المتبعة داخل منظومة الرعاية الصحية، معربًا عن خالص تقديره للدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد سامى عبدالصادق لقطاع المستشفيات الجامعية ولمنظومة التعليم الطبى بالجامعة، وتوفير أحدث معطيات العصر على مختلف المستويات، بما يمكنها من ممارسة دورها أكاديميًا ومهنيًا، محليًا ودوليًا.

