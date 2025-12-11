رئيس أكاديمية البحث العلمي: نتطلع لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي لدعم الابتكار

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بأن المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث 2025 يشكل منصة مهمة لتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة، وإتاحة فرص الابتكار والتكنولوجيا على المستوى العالمي.

افتتاح المعرض الدولي الأول لمخرجات البحوث 2025

جاء ذلك خلال حفل افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمعرض الدولي الأول لمخرجات البحوث 2025، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، ومحمد جبران وزير العمل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وقالت الفقي: “يسعدني أن أكون جزءًا من هذا الحدث العلمي الكبير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشهد المعرض مشاركة أكثر من 80 دولة، ويعد منصة حيوية لربط العلم بالصناعة وتعزيز فرص الابتكار والتكنولوجيا”.

دور مصر كداعم رئيسي للبحث العلمي دوليا

وأضافت، أن المعرض يعكس الدور المتنامي لمصر كداعم رئيسي للبحث العلمي على الساحة الدولية، ويظهر توجه الدولة نحو تسريع التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في المعرفة والابتكار، لافتة إلى تطلع أكاديمية البحث العلمي إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وتحقيق شراكات استراتيجية بين الباحثين والصناعة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويعزز قدرة مصر على المنافسة عالميًا.

وأكدت الفقي أن الفعالية تأتي في وقت حاسم يعكس التزام الدولة بتطوير بنية تحتية معرفية متقدمة، وتعزيز دور العلم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الأكاديمية تسعى لتعظيم الفوائد الاقتصادية للمخرجات البحثية من خلال ربطها بالشركاء الصناعيين والمستثمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.