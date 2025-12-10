محافظ الغربية يتفقد موقع انقلاب أتوبيس ويطمئن على المصابين بالمستشفى (صور)

18 حجم الخط

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لمكان وقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة بترول بسعة ٤٠ راكبًا ظهر الأربعاء على طريق دفرة – كفر الزيات الحر أعلى كوبري قرية الشرفا بمركز طنطا.

حيث توجه على الفور محافظ الغربية لـ مدينة طنطا إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ ورفع الأتوبيس من مكانه.

وعقب وصوله إلى موقع الحادث مباشرة وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين الجهات المعنية مؤكدًا أن حماية المواطنين وسرعة التدخل في مثل هذه الظروف مسؤولية لا تقبل التأجيل.

وتم إخطار الحماية المدنية بالغربية والإسعاف والمرور والصحة ومركز ومدينة طنطا للتحرك السريع إلى المكان حيث تم الدفع بـ ٩ سيارات إسعاف و٢ لودر أحدهما تابع للوحدة المحلية والآخر من الأهالي إضافة إلى ٣ سيارات من الحماية المدنية بينها وحدتا إنقاذ بري لتأمين المنطقة ورفع الأتوبيس عبر ونش متخصص.

وتابع محافظ الغربية أعمال رفع الأتوبيس ونقله لتأمين الطريق وإعادة الحركة المرورية تدريجيا موجها جميع الجهات بالعمل المتواصل حتى إزالة أي آثار للحادث.

وبعد الانتهاء من الإجراءات العاجلة بموقع الحادث انتقل اللواء أشرف الجندي مباشرة إلى مستشفى كفر الزيات العام التي جرى تحديدها كمستشفى للإخلاء حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على حالة المصابين الثلاثة الذين جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف ووجه بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية لهم وإجراء الفحوصات اللازمة دون أي تأخير مؤكدًا أن المحافظة تتابع حالاتهم أولًا بأول لحين استقرارها بشكل كامل.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن غرفة العمليات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات والتنسيق بين جميع الجهات مشيرًا إلى أن التعامل السريع أسهم في نقل المصابين ورفع آثار الحادث في وقت قياسي.

جدير بالذكر أن الحادث أسفر عن ٣ مصابين وحالة وفاة واحدة حيث تقدم المحافظ بخالص التعازي لأسرة المتوفى ودعا للمصابين بالشفاء العاجل.

