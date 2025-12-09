الأربعاء 10 ديسمبر 2025
السيطرة على حريق داخل مطعم مشويات بمنطقة استاد طنطا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل مطعم مشويات بمنطقة الاستاد في طنطا
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم مشويات بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار

افتتاح عيادات الرمد التخصصية للأطفال المبتسرين وتشخيص أورام العين بمستشفى رمد طنطا

وكانت غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل أحد مطاعم المشويات بالمنطقة وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بالغربية التي دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

حريق بمطعم في طنطا
حريق بمطعم في طنطا

ونجحت قوات الحماية المدنية بالغرببة في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المحال التجارية والعقارات المجاورة كما جرت أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال.

وبحسب المعاينة الأولية تشير التقديرات إلى أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي داخل المطعم دون تسجيل أي إصابات بين العاملين أو المواطنين. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة بمدينة المحلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

