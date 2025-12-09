السيطرة على حريق داخل مطعم مشويات بمنطقة استاد طنطا

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم مشويات بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل أحد مطاعم المشويات بالمنطقة وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بالغربية التي دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

حريق بمطعم في طنطا

ونجحت قوات الحماية المدنية بالغرببة في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المحال التجارية والعقارات المجاورة كما جرت أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال.

وبحسب المعاينة الأولية تشير التقديرات إلى أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي داخل المطعم دون تسجيل أي إصابات بين العاملين أو المواطنين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة بمدينة المحلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

