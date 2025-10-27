الإثنين 27 أكتوبر 2025
فتش عن الخلافات العائلية، حبة غلة تنهي حياة شاب فى القليوبية

لقي شاب مصرعه إثر تناوله حبة غلة فى قرية تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كيف يعيد قانون العمل الجديد رسم العلاقة بين طرفي الإنتاج؟

مصرع شاب تناول حبة غلة لوجود خلافات في كفر شكر بالقليوبية 
 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصي مصابا بحالات “قيء” وتم نقل إلى مستشفى بنها الجامعى ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات المبدئية مصرع “محمد. ا. ج”، 19 سنة مقيم بقرية تصفا دائرة مركز كفر شكر، وجود شبهة جنائية فى الوفاة، إثر تناول المتوفى قرص غلة لوجود خلافات بالمنزل وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى وتحويله بعدها إلى مركز السموم بمستشفى بنها الجامعى ولفظ أنفاسه الأخيرة حال إسعافه، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم تحت تصرف النيابة العامة. 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

