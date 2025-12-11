الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سلبية تحليل المخدرات للمتهم بدهس شخص في فيصل

متهم
متهم
18 حجم الخط

كشف تحليل المخدرات الخاص بالمتهم بالتسبب في مصرع شخص، بعدما صدمه بسيارته أثناء عبوره الطريق بشارع فيصل، سلبية تحليل المخدرات، وخلوه من أي مواد مخدرة. 

 

حادث مرورى بشارع الملك فيصل

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى بشارع الملك فيصل، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ. 

 

ومن خلال المعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة؛ مما تسبب فى إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه لقى مصرعه أثناء محاولة إسعافه.

وتم التحفظ على السيارة وضبط قائدها وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

اندلاع حريق في شارع فيصل

وفي واقعة أخرى، أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات، وتحديد بدايته ونهايته. 

وأمرت النيابة باستدعاء مالك الشقة، لسماع أقواله في الحادث، ورجحت أن ماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق، وامتد إلى باقي محتويات الشقة، وتسبب في تفحم أجزاء كبيرة منها. 

حريق شقة سكنية في فيصل

البداية كانت تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في فيصل وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارتها السابق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيصل قسم شرطة الهرم النيابة العامة

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمنتخبي سوريا والمغرب بكأس العرب

الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين بجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم ( فيديو وصور)

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

بيراميدز يستقبل الكرة الرسمية الجديدة لمباريات بطولة كأس القارات للأندية (صور)

المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق بتهمة الرشوة

توافد المواطنين على لجنة مدرسة الـ" زايد" ببولاق بانتخابات الدوائر الملغاة بالنواب

توروب يستقر على عناصر تشكيل الأهلي أمام إنبي

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads