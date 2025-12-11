ضبط 71 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين و109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 109055 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1440 سائقًا، تبين إيجابية 64 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

الحملات المرورية على الطريق الدائري الإقليمي

واصلت الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 727 مخالفة مرورية متنوعة تشمل: تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.



كما تم فحص 108 سائقين، تبين إيجابية 7 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالى 10 أحكام، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطات، وتواصل أجهزة المرور حملاتها لمتابعة الالتزام بقوانين المرور.

وفى سياق آخر، رصدت المتابعة الميدانية، كثافات متوسطة على الطرق الرئيسية وزحام بشارعى التحرير ورمسيس.

وتواصل الإدارة العامة للمرور نشر الخدمات على الطرق لتسهيل الحركة، مع دعوة السائقين للالتزام بالسرعات المقررة، ومراعاة مسافات الأمان لتجنب الحوادث خلال فترات الذروة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.