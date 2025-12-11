الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 71 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين و109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية
18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 109055 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص 1440 سائقًا، تبين إيجابية 64 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

الحملات المرورية على الطريق الدائري الإقليمي

واصلت الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 727 مخالفة مرورية متنوعة تشمل: تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.


كما تم فحص 108 سائقين، تبين إيجابية 7 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالى 10 أحكام، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطات، وتواصل أجهزة المرور حملاتها لمتابعة الالتزام بقوانين المرور.

وفى سياق آخر، رصدت المتابعة الميدانية، كثافات متوسطة على الطرق الرئيسية وزحام بشارعى التحرير ورمسيس.

وتواصل الإدارة العامة للمرور نشر الخدمات على الطرق لتسهيل الحركة، مع دعوة السائقين للالتزام بالسرعات المقررة، ومراعاة مسافات الأمان لتجنب الحوادث خلال فترات الذروة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات مرورية الحملات المرورية الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات أثناء القيادة ضبط المخالفين وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، كثافات وزحام على هذه الطرق والمحاور

انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان قبل بدء التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة من انتخابات النواب

ضبط سيدة بحوزتها كروت دعاية لتوزيعها على الناخبين بالإسكندرية

القبض على 4 أشخاص بالبحيرة يستخدمون مكبر صوت لحث المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

ضبط 7 أشخاص بتهمة حشد الناخبين بالطالبية والعمرانية مقابل مبالغ مالية

ضبط 3 أشخاص لقيامهم باصطحاب الناخبين إلى لجانهم للتصويت لصالح مرشح مقابل مبالغ مالية بالبحيرة

ضبط محاولات دعاية انتخابية مخالفة بالمنيا والبحيرة خلال متابعة تأمين اللجان

انتخابات النواب، إحباط توزيع كروت دعائية وأموال في أسيوط والإسكندرية والأقصر

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

التاريخ ينصف السعودية أمام فلسطين قبل مواجهتهما اليوم بكأس العرب

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

مدرب الأردن يكشف عن صعوبة مباراة العراق في ربع نهائي كأس العرب

مصر تطلق منصة دولية رائدة لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات صناعية

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads