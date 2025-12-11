دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا أمام أتلتيك بلباو

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة أتلتيك بلباو أمام باريس سان جيرمان بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سان ماميس، ضمن مواجهات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2025 - 2026.

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو، في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أتليتك بلباو

دخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سافونوف.

الدفاع: إيمري - ماركينيوس - باتشو - مينديز.

الوسط:نيفيز - فيتينيا - رويز.

الهجوم: باركولا - مايولو - كفاراتسخيليا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أتلتيك بلباو، فيتو

تشكيل أتلتيك بلباو أمام باريس سان جيرمان

في المقابل، أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، والي يضم كل من:

حراسة المرمى: سيمون.

الدفاع: أريسو - فيفيان - بيرشيش - بويرو.

الوسط: ياوريجيزار - جالاريتا - بيرينج - سانسيت - ويليامز.

الهجوم: جوروزيتا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يحتل باريس سان جيرمان المركز الرابع بين أندية دوري أبطال أوروبا برصيد 13، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في أربع مباريات وخسر مباراة وتعادل مباراة.

أما فريق أتلتيك بلباو فيحتل المركز الـ29 برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين، بينما خسر ثلاث مباريات.

