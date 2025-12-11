دوري أبطال أوروبا، 4 لاعبين يتنافسون على جائزة الأفضل بالجولة السادسة

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بتصويت لاعب الجولة السادسة بمرحلة الدوري في المسابقة.

ووفقا للحساب الرسمي لبطولة دوري الأبطال، يتنافس أربعة لاعبين على الفوز بتصويت اللاعب الأفضل في الجولة السادسة.

دخل المنافسة المدافع الفرنسي جول كوندي بعد تسجيله هدفين خلال فوز برشلونة أمام باير ليفركوزن، ليصعد البلوجرانا لاحتلال المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

نوني مادويكي

كما يتواجد جناح آرسنال نوني مادويكي الذي سجل ثنائية ليقود الجانرز لفوز كبير على كلوب بروج بثلاثية نظيفة، ويحقق فريقه العلامة الكاملة بـ18 نقطة من 6 انتصارات متتالية.

كما ينافس، أوسكار جلوخ الذي سجل ثنائية ليقود أياكس أمستردام للفوز على قره باج الأذريبجاني برباعية لهدفين، ويحقق أول ثلاث نقاط في المسابقة ويحتل المركز 34.

تشارلز دي كيتيلاري

ويعد تشارلز دي كيتيلاري نجم أتالانتا رابع المرشحين المتنافسين على لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خطف فوزًا غاليًا على ملعب بيرجامو لفريقه خلال المباراة التي انتهت بالفوز على تشيلسي بهدفين لهدف، ليرتفع رصيد فريقه الإيطالي للنقطة 13 في المركز الخامس.

وأسدل الستار على منافسات الجولة السادسة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025 /2026.

ويبقى أرسنال هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في جميع المباريات التي خاضها، بـ18 نقطة، يحتل بها المركز الأول.

ويشارك 36 فريقًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.