رياضة

كأس العرب، الأردن الأقوى هجوما ورقم سلبي لقطر والسودان

كأس العرب، يعد الأردن هو المنتخب الأقوى هجوما بعد انتهاء دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

وفاز الأردن أمام الإمارات 2-1 بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم الفوز أمام الكويت 3-1، وأخيرا الفوز أمام مصر 3-0 بالجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

ويتواجد منتخب الأردن في صدارة المنتخبات الأقوى هجوما بعدما أحرز 8 أهداف بدور المجموعات ويليه الجزائر بـ 7 أهداف، فيما جاء قطر والسودان كأقل المنتخبات تسجيلا وزيارة لشباك المتنافسين برصيد هدف واحد فقط.

 

وتحددت مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر خلال الفترة الحالية، بعد انتهاء دور المجموعات من المسابقة.

وتأهل من المجموعة الأولى إلى دور الـ 8 "ربع النهائي"، كل من فلسطين وسوريا في المركزين الأول والثاني على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية، حسم منتخبا المغرب والسعودية تأهلهما إلى دور ربع النهائي بعدما أنهيا دور المجموعات في المركزين الأول والثاني.
وضرب منتخب فلسطين موعدًا مع السعودية، بينما منتخب المغرب يلاقي سوريا، في أول مواجهتين بدور ربع النهائي من كأس العرب.

وتأهل من المجموعة الثالثة كل من الأردن بـ 9 نقاط متصدرًا، يليه منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، حسم منتخب الجزائر تأهله إلى دور الـ 8، متصدرًا للمجموعة ومعه منتخب العراق في الوصافة.

مواعيد مواجهات دور ربع النهائي من كأس العرب 2025

- المغرب ضد سوريا

تقام يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

- السعودية ضد فلسطين

تقام يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

- الأردن ضد العراق

تقام يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

- الإمارات ضد الجزائر

تقام يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

