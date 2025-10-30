رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات مهمة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44، الصادر في 30 أكتوبر 2025، 9 قرارات مهمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بشأن الاستيلاء علي أراضي وعقارات لتنفيذ محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، ومشروع نزع ملكية أرض منطقة المدابغ النموذجية بحى الخليفة، وتخصيص أراضي لإقامة مشروعات.

قرارات مهمة لرئيس الوزراء اليوم



-قرار رئيس الوزراء رقم 3264 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4664 متر مربع، بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة مشروع إسكان اجتماعى.

-قرار رئيس الوزراء رقم رقـم 3265 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 544 متر مربع، ضمن منطقة الممشى السياحى بطريق الخارجة أسيوط زمام مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوفيق أوضاع مسجد إمام المرسلين، وإقامة دار مناسبات

-قرار رئيس الوزراء رقم 3266 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400 متر مربع، زمام قرية بنى هاشم بناحية قرية صفط راشين، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى.

-قرار رئيس الوزراء رقم 3267 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع المواطن سعد عبد العال على القن، بمساحة 438 متر مربع، ضمن القطعة رقم (815) حوض أبو سمرة الغربى نمرة (4) قسم ثالث زمام قرية القن، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، بالمجان، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى.

الاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ مشروعات



-قرار رئيس الوزراء رقم 3280 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.

-قرار رئيس الوزراء رقم 3281 لسنة 2025، بشأن استبدال الخريطة المساحية والكشف المرفقين بهذا القرار، بالخريطة المساحية والكشف المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1612 لسنة 2024، باعتبار مشروع إنشاء كوبرى تقاطع الذراع البحرى مع الطريق الدولي الساحلي بالكيلو (21) فى نطاق محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

-قرار رئيس الوزراء رقم 3282 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية أرض منطقة المدابغ النموذجية بحي الخليفة محافظة القاهرة، بإجمالى عدد (14) وحدة إنتاجية، واللازمة لإقامة مشروع إسكان اجتماعى وإسكان شباب، من أعمال المنفعة العامة. ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.

-قرار رئيس الوزراء رقم 3594 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5000 متر مربع ضمن القطعة رقم (254) بحوض العجوز نمرة (25) بحى الطيارة زمام مدينة السنبالوين بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة مصرية يابانية.

-قرار رئيس الوزراء رقم 3595 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 2100 متر مربع ضمن القطعة رقم (254) بحوض العجوز نمرة (25) بحى الطيارة زمام مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى.





