الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات مهمة اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44، الصادر في 30 أكتوبر 2025، 9 قرارات مهمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بشأن الاستيلاء علي أراضي وعقارات لتنفيذ محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، ومشروع نزع ملكية أرض منطقة المدابغ النموذجية بحى الخليفة، وتخصيص أراضي لإقامة مشروعات.

قرارات مهمة لرئيس الوزراء اليوم


-قرار رئيس الوزراء رقم 3264 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4664 متر مربع، بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية،  بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة مشروع إسكان اجتماعى.
-قرار رئيس الوزراء رقم رقـم 3265 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 544 متر مربع، ضمن منطقة الممشى السياحى بطريق الخارجة أسيوط زمام مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوفيق أوضاع مسجد إمام المرسلين، وإقامة دار مناسبات 
-قرار رئيس الوزراء رقم 3266 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400 متر مربع، زمام قرية بنى هاشم بناحية قرية صفط راشين، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى. 
-قرار رئيس الوزراء رقم 3267 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع المواطن سعد عبد العال على القن، بمساحة 438 متر مربع، ضمن القطعة رقم (815) حوض أبو سمرة الغربى نمرة (4) قسم ثالث زمام قرية القن، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، بالمجان، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى.

الاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ مشروعات


-قرار رئيس الوزراء رقم 3280 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، من أعمال المنفعة العامة.
ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.  
-قرار رئيس الوزراء رقم 3281 لسنة 2025، بشأن استبدال الخريطة المساحية والكشف المرفقين بهذا القرار، بالخريطة المساحية والكشف المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1612 لسنة 2024،  باعتبار مشروع إنشاء كوبرى تقاطع  الذراع البحرى مع الطريق الدولي الساحلي بالكيلو (21) فى نطاق محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة. 
-قرار رئيس الوزراء رقم 3282 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية أرض منطقة المدابغ النموذجية بحي الخليفة محافظة القاهرة، بإجمالى عدد (14) وحدة إنتاجية، واللازمة لإقامة مشروع إسكان اجتماعى وإسكان شباب، من أعمال المنفعة العامة. ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
-قرار رئيس الوزراء رقم 3594 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5000 متر مربع ضمن القطعة رقم (254) بحوض العجوز نمرة (25) بحى الطيارة زمام مدينة السنبالوين بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة مصرية يابانية. 
-قرار رئيس الوزراء رقم 3595 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 2100 متر مربع ضمن القطعة رقم (254) بحوض العجوز نمرة (25) بحى الطيارة زمام مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى.  


 

بينها تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات مهمة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية قرارات مهمة لرئيس الوزراء قرارات مهمة لرئيس الوزراء اليوم قرارات رئيس الوزراء قرارات رئيس الوزراء اليوم أعمال المنفعة العامة

مواد متعلقة

بينها تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات مهمة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات مهمة بشأن المياه

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

الأكثر قراءة

طاقم إسعاف الشرقية ينقذ سيدة من الولادة المفاجئة على الطريق الزراعي

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

تعزيز الاستثمارات بمصر يتصدر مباحثات السيسي ورئيس وزراء الكويت

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المزيد
الجريدة الرسمية