الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن حصر العقارات بالمدن والقرى

رئيس الوزراء، فيتو
رئيس الوزراء، فيتو
ads

أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2977 لسنة 2025، بشأن حصر العقارات المبنية، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 25 لسنة 2018 المعدل لبعض أحكام قوانين حصر وتنظيم أملاك الدولة الخاصة، والقانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن بعض القواعد المنظمة لحصر العقارات في جمهورية مصر العربية.

وجاء في القرار أن اللجان المختصة ستتولى أعمال حصر المباني والعقارات على مستوى الجمهورية، وذلك في الأماكن التي يمكن حصرها باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تحديث قاعدة بيانات الثروة العقارية وتطوير منظومة التخطيط العمراني.

ونصت المادة الأولى من القرار على بدء عمل اللجان في حصر المناطق التي يمكن فيها إجراء الحصر الميداني للمباني والعقارات السكنية، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 23 لسنة 2022، ووفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المعنية.

أما المادة الثانية، فقد نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 11 من جمادى الأولى سنة 1447هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2025م.

ويهدف القرار إلى تعزيز جهود الدولة في حصر وتحديث بيانات الثروة العقارية بما يتيح إعداد خريطة عقارية دقيقة، تسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية المستدامة الجريدة الرسمية أملاك الدولة الخاصة رئيس مجلس الوزرا رئيس مجلس الوزراء منظومة التخطيط

مواد متعلقة

مدبولي يغادر إلى قطر للمشاركة في "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية"

مدبولي يؤكد دعم مصر الكامل لكل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على استقرار أراضيها

رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من بروتوكولات التعاون

رئيسا وزراء مصر ولبنان يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة.. مدبولي: داعمون لجهود تحقيق الاستقرار في لبنان.. سلام: جناح توت عنخ آمون في المتحف الكبير "تحفة"

مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير يوم فخر لمصر

مدبولي وسلام يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة

رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو ويشيد بالدعم المقدم لتشييد المتحف الكبير

ضمن سلسلة "آفاق"، إصدار جديد من "مركز المعلومات" يفتح فضاءً عربيًا للبحث والحوار

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الدوري الممتاز، سيراميكا يحقق ريمونتادا قاتلة ويفوز على بتروجت 2-1

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن حصر العقارات بالمدن والقرى

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع المصري بالدوري

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النداء في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة كبيرة في المجتمع

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية