رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن حصر العقارات بالمدن والقرى

أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2977 لسنة 2025، بشأن حصر العقارات المبنية، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 25 لسنة 2018 المعدل لبعض أحكام قوانين حصر وتنظيم أملاك الدولة الخاصة، والقانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن بعض القواعد المنظمة لحصر العقارات في جمهورية مصر العربية.

وجاء في القرار أن اللجان المختصة ستتولى أعمال حصر المباني والعقارات على مستوى الجمهورية، وذلك في الأماكن التي يمكن حصرها باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تحديث قاعدة بيانات الثروة العقارية وتطوير منظومة التخطيط العمراني.

ونصت المادة الأولى من القرار على بدء عمل اللجان في حصر المناطق التي يمكن فيها إجراء الحصر الميداني للمباني والعقارات السكنية، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 23 لسنة 2022، ووفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المعنية.

أما المادة الثانية، فقد نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 11 من جمادى الأولى سنة 1447هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2025م.

ويهدف القرار إلى تعزيز جهود الدولة في حصر وتحديث بيانات الثروة العقارية بما يتيح إعداد خريطة عقارية دقيقة، تسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.