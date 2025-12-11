الكرواتي يورتشيتش يدرس فلامنجو بالفيديو استعدادا لمواجهة نصف نهائي إنتركونتيننتال

18 حجم الخط

إنتركونتيننتال، يبدأ اليوم الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز دراسة فريق فلامنجو البرازيلي قبل مواجهته مساء السبت المقبل في مباراة نصف نهائي كأس فيفا للقارات للأندية (إنتركونتيننتال ).

مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

ويشاهد مدرب بيراميدز مباراة فلامنجو التي خاضها أمس أمام كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي ومباريات أخرى للفريق وفرها الجهاز الإداري للسماوي.

ومن المنتظر أن يلقي مدرب بيراميدز محاضرات فيديو للاعبي الفريق خلال الغد تتضمن أبرز اللقطات بمباريات الفريق البرازيلي.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

وضرب فريق نادي بيراميدز موعدا مع نظيره فلامنجو البرازيلي في السابعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الدوحة في مباراة نصف نهائي كأس فيفا للقارات للأندية، (إنتركونتيننتال )على استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان في قطر.

مباراة بيراميدز وفلامنجو

ويتوج الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو بلقب كأس التحدي كما يتأهل الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي على لقب كأس القارات للأندية في اللقاء المقرر له يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

تأهل فلامنجو الي نصف نهائي انتركونتيننتال

وتأهل فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية على حساب كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي على لقب كأس ديربي الأمريكتين بالفوز 2-1 ليتواجه مع بيراميدز بطل أفريقيا وكأس القارات الثلاثة في لقاء نصف النهائي.

تأهل بيراميدز

وتخطي بيراميدز أهلي جدة في دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 ليفوز بلقب كأس القارات الثلاث.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في أولى مبارياته بكأس إنتركونتيننتال، وتوج ريال مدريد بلقب كأس إنتركونتيننتال الموسم الماضي.

