النتيجة الكاملة لجولة الإعادة والدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب (صور)

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 75 لسنة 2025 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى وبعض الدوائر للمقاعد المخصصة للنظام الفردى للجولة الأولى من المرحلة الأولى التي أجريت يومى الإثنين والثلاثاء ١ و٢ / ١٢ / ٢٠٢٥ بالخارج ويومي الأربعاء والخميس ٣ و٢٠٢٥/١٢/٤ داخل جمهورية مصر

كما أعلنت مواعيد الإعادة في الخارج في الدوائر الـ19 الملغاة بحكم قضائي على النحو التالي:

يومي: الأربعاء والخميس الموافقين: ٢٤ و٢٠٢٥/١٢/٢٥.

و في داخل جمهورية مصر العربية

يومي: السبت والأحد الموافقين: ۲۷ و٢٠٢٥/۱۲/۲۸.

