أخبار مصر

وصول 66 ألف طن قمح فرنسي لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (81000) طن بضائع و(830) شاحنة و(116) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (69000) طن بضائع و(451) شاحنة و(20) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (12000) طن بضائع و(379) شاحنة و(96) سيارة.

وصول 66 ألف طن قمح فرنسي لميناء سفاجا

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى العرب وعلى متنها 66 ألف طن قمح فرنسي حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، بينما تغادر السفينتين Poseidon Express وامل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Poseidon Express وامل وغادرت السفينتين Alcudia Express والحرية. شهد ميناء نويبع تداول (2400) طن بضائع و(363) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين اور، سينا. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكبا بموانيها. 

خمس مميزات رئيسية لـ محطة حاويات تحيا مصر 

على صعيد اخر، كشفت وزارة النقل في تقرير لها عن خمس مميزات رئيسية لـ محطة حاويات تحيا مصر بميناء الدخيلة على رصيف 100، والتي تم إنشاؤها وفقًا لأعلى المعايير عالميًّا، ويُستخدم بها أحدث الأوناش وآلات تفريغ السفن.

وأبرز مميزات المشروع كما يلي 

1. المشروع يشمل  إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم على رصيف  بطول 1200م،(من إجمالي طول  رصيف 100 البالغ  1680م)  وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًّا وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح  ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية.

2. تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية والبدء في أعمال البنية الفوقية.

3. يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

