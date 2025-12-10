السكك الحديدية: 3 إجراءات احترازية لتشغيل القطارات بسبب حالة الطقس

18 حجم الخط

لليوم الثالث، واصلت الهيئة القومية للسكك الحديدية تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب سوء الأحوال الجوية، والتى تشمل تخفيض السرعة، والتأكد من تشغيل جهاز التحكم الآلى، ومراجعة كافة القطارات قبل تحركها.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار على أنحاء متفرقة بالوجهين القبلي والبحري، فقد تقرر تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية خلال مسير القطارات على بعض الخطوط، بما يحقق أعلى معاير الأمان والسلامة وتقديم أفضل خدمة للسادة جمهور الركاب.

السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض خطوط الشبكة

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن بعض التأخيرات التي تطرأ على حركة التشغيل المقررة لحين تحسن الأحوال الجوية، مؤكدة متابعتها الدقيقة لحركة القطارات من خلال مراكز التحكم والسيطرة الرئيسية والفرعية على امتداد الشبكة، والاستعداد التام للتعامل مع المواقف الطارئة التي قد تفرضها موجة الطقس السيئ من خلال عناصرها الفنية والهندسية وأطقم الطوارئ المنتشرة على مستوى مناطق الهيئة، لسرعة مواجهة أي مشكلات تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة سقوط الأمطار.

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث قد يصاحب السحب الرعدية سقوط لحبات البرد ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط على بعض المناطق وضربات للبرق مع السحب الرعدية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

