تداول 19 ألف طن و813 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (9) سفن وتم تداول (19000) طن بضائع و(813) شاحنة و(48) سيارة.

معدل تداول الحاويات

وبين أنه شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(385) شاحنة و(30) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (14000) طن بضائع و(428) شاحنة و(18) سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Poseidon Express وامل بينما تغادر السفينتين Alcudia Express والحرية.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express والحرية وغادرت السفينتين Poseidon Express وأمل.

وشهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(271) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين اور، سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب.

على صعيد اخر، كشفت وزارة النقل في تقرير لها عن خمس مميزات رئيسية لـ محطة حاويات تحيا مصر بميناء الدخيلة على رصيف 100، والتي تم إنشاؤها وفقًا لأعلى المعايير عالميًّا، ويُستخدم بها أحدث الأوناش وآلات تفريغ السفن.

وأبرز مميزات المشروع كما يلي

1. المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم على رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًّا وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية.

2. تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية والبدء في أعمال البنية الفوقية.

3. يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

