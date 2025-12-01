وصول 32 ألف طن ألومنيوم من الهند إلى ميناء سفاجا

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة بلغ (11) سفينة وتم تداول (47000) طن بضائع و(840) شاحنة و(93) سيارة.

شملت حركة الواردات (34000) طن بضائع و(276) شاحنة و(7) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (13000) طن بضائع و(564) شاحنة و(86) سيارة.

وصول 32 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة OBE HEART وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند بينما تغادر السفينتين Poseidon Express وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة الرياض وغادرت ثلاث سفن وهي Alcudia Express، أمل والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول (4200) طن بضائع و(304) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا.

وصول وسفر 1800 راكب



كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب.

