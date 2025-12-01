رئيس هيئة السكة الحديد يستقبل مسؤولة الخدمات بشركة وابتك العالمية لبحث تطوير صيانة الجرارات

18 حجم الخط

استقبل اليوم رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر السيدة إليشيا هامر رئيسة قطاع الخدمات بشركة وابتك العالمية،إحدى كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا وصيانة الجرارات وأنظمة السكة الحديد، والوفد المرافق لها وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج الصيانة الدورية لأسطول الجرارات العامله على الشبكة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان خطط دعم أسطول الجرارات بأحدث تقنيات الصيانة الوقائية والأنظمة الرقمية الحديثة، بما يضمن تقليل الأعطال الميدانية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. كما تمت مناقشة برامج تدريب العاملين بالهيئة والاستفادة من خبرات الشركة العالمية في دعم منظومة مسار الصيانة الشاملة

لقاء السكك الحديد

وتطرق اللقاء إلى مشروع إنشاء ورشة مهمشة لصيانة الجرارات الجديدة، والتي تهدف إلى توحيد منظومة الصيانة تحت سقف واحد يشمل:

الصيانة الدورية

الصيانة غير المجدولة

الإصلاحات الثقيلة

التصنيع الكامل للمكونات الرئيسية

وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.

وتضم الورشة 7 سكك صيانة مجهّزة بالكامل قادرة على استيعاب 19 جرارًا في وقت واحد، موزعة بين الصيانة الخفيفة والثقيلة وعمليات خراطة العجلات. بالإضافة إلى ورشة لتصنيع المكوّنات بطاقة تشغيلية لمعالجة 11 مكوّنًا رئيسيًا بالتوازي، بما يضمن تقليل زمن التسكين ورفع معدل جاهزية الأسطول.

كما تحتوي الورشة على مخازن لقطع الغيار الخفيفة والثقيلة بمساحة 2200 متر مربع لضمان توافر الاحتياجات التشغيلية بشكل مستمر، إلى جانب المبنى الادارى ومرافق خدمية بطاقة استيعابية تتجاوز 250 مهندسًا وفنيًا، تم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والاشتراطات البيئية.

ويؤكد هذا المشروع الرؤية الشاملة لوزارة النقل برئاسة معالي الفريق كامل الوزير، والتي تستهدف تحديث ورفع كفاءة منظومة السكك الحديدية.

ويأتي المشروع ثمرة تعاون وثيق بين وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة وابتك العالمية، بهدف رفع جاهزية الأسطول، وتقليل زمن خروج الجرارات من الخدمة، وتعزيز مستوى الاعتمادية داخل الهيئة القومية للسكك الحديدية

وفي ختام الزيارة، قامت السيدة إليشيا هامر والوفد المرافق لها بجولة داخل متحف السكة الحديد ومحطة مصر بالقاهرة، حيث أعربت عن تقديرها للتطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية المصرية، وللجهود المبذولة للارتقاء بخدمات التشغيل والصيانة وفق أفضل الممارسات العالمية.

