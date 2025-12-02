الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 19 ألف طن و1082 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط
ads

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ(11) سفينة، وتم تداول (19000) طن بضائع و(1082) شاحنة و(169) سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 وشملت حركة الواردات (13000) طن بضائع و(529) شاحنة و(146) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(553) شاحنة و(23) سيارة.

تداول 19 ألف طن و1082 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر 

 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Poseidon Express وأمل بينما تغادر السفينتين Alcudia Express والحرية، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين Alcudia Express والحرية وغادرت السفينتين Poseidon Express وأمل. 

وشهد ميناء نويبع تداول (3300) طن بضائع و(245) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا. 

فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها. 

على صعيد آخر تعمل موانئ البحر الأحمر على تقديم افضل خدمه بخطوط الملاحة، وذلك لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحة وكلاء الشحن للتعامل مع موانئ الهيئة، وذلك من خلال خدمات رقمية ومتطورة على أعلى مستوى تساهم في سرعة إنهاء ‘جراءات التخليص الجمركي للبضائع.

وتأتي هذه الأنشطة المتواصلة في إطار الدور المحوري الذي تلعبه موانئ البحر الأحمر كشريان حيوي للتجارة المصرية، ونافذة استراتيجية تربط مصر بالأسواق العالمية في منطقة الخليج العربي وشرق آسيا وشرق إفريقيا. 

وتعمل الهيئة باستمرار على تعزيز قدراتها اللوجستية وتطوير بنيتها التحتية لمواكبة أحدث المعايير الدولية، بما يضمن سلاسة حركة البضائع ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتعد جهود التحول الرقمي وتوفير الخدمات المتطورة التي أشارت إليها الهيئة، جزءًا لا يتجزأ من رؤية أوسع تهدف إلى تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية إقليمية وعالمية متكاملة. 

وتهدف هذه الخطوات إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليل زمن بقاء السفن، مما يعزز من تنافسية الموانئ المصرية ويجذب المزيد من الاستثمارات والخطوط الملاحية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موانئ البحر الأحمر تداول بضائع سفن شاحنات واردات صادرات ركاب ملاحة تخليص جمركي خدمات رقمية لوجستيات تجارة اقتصاد وطني بنية تحتية

مواد متعلقة

بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد

اعمل حسابك لو مسافر الصعيد، تشغيل وإيقاف بعض القطارات اليوم على خط "القاهرة- أسوان"

رئيس هيئة السكة الحديد يستقبل مسؤولة الخدمات بشركة وابتك العالمية لبحث تطوير صيانة الجرارات

هيئة السكة الحديد تستعد لاستلام ورشة مهمشة الجديدة المخصصة لصيانة الجرارات

5 معلومات عن محطة تحيا مصر بميناء دمياط، تعرف عليها

السكك الحديدية: جنيه زيادة على تذاكر القطارات لدعم مرضى الدرن بدءًا من اليوم

وصول 32 ألف طن ألومنيوم من الهند إلى ميناء سفاجا

السكك الحديدية تعتذر لركاب القطارات لهذا السبب

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها أحكام القانون

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

اليوم العالمي لإلغاء الرق، هكذا أغلقت الشريعة الإسلامية أبواب العبودية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads