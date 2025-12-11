الأمم المتحدة: غزة لا تزال مكانا للخوف.. والعنف مستمر في السودان

18 حجم الخط

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن غزة لا تزال مكانا للمعاناة والخسائر والخوف، وأن السودان بات مكانًا للعنف الوحشي، فمن دارفور وكردفان وما وراءها، لم يسلم أي مدني سوداني من العنف الوحشي والعبثي.

استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكـّر "تورك" باستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك على الأفراد الذين يقتربون مما يُسمى بـ"الخط الأصفر"، والمباني السكنية، وخيام وملاجئ النازحين، فضلا عن غيرها من الأهداف المدنية.

وقال"تورك" إن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 "واضح تماما بشأن عدم تسمية أي شيء بحدود أو أي شيء آخر، فالأمر يتعلق بأرض يجب احترامها بكاملها"، مشيرا إلى القرار الذي اعتمده المجلس في 17 نوفمبر لدعم خطة شاملة لإنهاء الصراع.

المسؤول الأممي يدعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار

ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان إمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قد ذكرت بأن معظم أعمال العنف الإسرائيلي التي وقعت خلال الأسبوع الماضي تركزت قرب ما يسمى "الخط الأصفر" مما أدى إلى موجات جديدة من النزوح لسكان غزة.

مقتل 360 فلسطينيا وإصابة 922 آخرين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

وأشارت الأونروا إلى مقتل 360 فلسطينيا وإصابة 922 آخرين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر.

وإلى جانب الأزمة الإنسانية التي لا تزال تتفاقم في غزة، شدد "تورك" على أن الصدمة النفسية العامة التي يعاني منها سكان القطاع تعد أخطر أزمة صحية نفسية يمكن تصورها فالجميع تقريبا يعانون من الصدمة، وخاصة الأطفال.

وفي الوقت نفسه، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ إزاء مستويات غير مسبوقة من الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية والمستوطنون على الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية المحتلة، وقال: "هذا وقت لتكثيف الضغط والمناصرة، لا للاستسلام للرضا بالوضع الراهن".

المفوض السامي لحقوق الإنسان يحذر من احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم محتملة

وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان، من احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية في السودان، حيث لا تزال الحرب مستمرة دون أي مؤشرات على انحسارها.

وأشار "تورك"، إلى جرائم وحشية بالغة الخطورة ومنها حالات اغتصاب واغتصاب جماعي، بما في ذلك لأشخاص أمام أفراد عائلاتهم، وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إعدام بإجراءات موجزة.

وعن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ إزاء نزوح آلاف الأشخاص من مدينة أوفيرا جنوب كيفو، وسط اشتباكات بين مقاتلي حركة 23 مارس المتمردة والقوات المسلحة الكونغولية، المدعومة من ميليشيا وازاليندو.

وقال تورك: "يأتي هذا بعد أيام فقط من تأكيد جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا التزامهما بتنفيذ اتفاق واشنطن للسلام الموقع في يونيو 2025"، محذرا من تزايد خطر تصاعد المواجهة الإقليمية.

الأضرار التي لحقت بالمدنيين في أوكرانيا ارتفعت بشكل حاد

المفوض السامي لحقوق الإنسان قال كذلك إن الأضرار التي لحقت بالمدنيين في أوكرانيا ارتفعت بشكل حاد.

ولفت إلى أن الخسائر في صفوف المدنيين حتى الآن هذا العام تزيد بنسبة 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى زيادة استخدام روسيا للأسلحة بعيدة المدى القوية بأعداد كبيرة، ومساعيها المستمرة "للسيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية بالقوة المسلحة".

وشدد "تورك" على أنه ينبغي اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المعاناة، بما في ذلك إعادة الأطفال الذين يزعم أنهم نُقلوا إلى روسيا، وتبادل جميع أسرى الحرب، والإفراج غير المشروط عن المدنيين المحتجزين لدى السلطات الروسية.

