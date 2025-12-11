الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمم المتحدة: غزة لا تزال مكانا للخوف.. والعنف مستمر في السودان

غزة، فيتو
غزة، فيتو
18 حجم الخط

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن غزة لا تزال مكانا للمعاناة والخسائر والخوف، وأن السودان بات مكانًا للعنف الوحشي، فمن دارفور وكردفان وما وراءها، لم يسلم أي مدني سوداني من العنف الوحشي والعبثي.

استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكـّر "تورك" باستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك على الأفراد الذين يقتربون مما يُسمى بـ"الخط الأصفر"، والمباني السكنية، وخيام وملاجئ النازحين، فضلا عن غيرها من الأهداف المدنية.

وقال"تورك" إن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 "واضح تماما بشأن عدم تسمية أي شيء بحدود أو أي شيء آخر، فالأمر يتعلق بأرض يجب احترامها بكاملها"، مشيرا إلى القرار الذي اعتمده المجلس في 17 نوفمبر لدعم خطة شاملة لإنهاء الصراع. 

المسؤول الأممي يدعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار

ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان إمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قد ذكرت بأن معظم أعمال العنف الإسرائيلي التي وقعت خلال الأسبوع الماضي تركزت قرب ما يسمى "الخط الأصفر" مما أدى إلى موجات جديدة من النزوح لسكان غزة.

مقتل 360 فلسطينيا وإصابة 922 آخرين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

وأشارت الأونروا إلى مقتل 360 فلسطينيا وإصابة 922 آخرين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر.

وإلى جانب الأزمة الإنسانية التي لا تزال تتفاقم في غزة، شدد "تورك" على أن الصدمة النفسية العامة التي يعاني منها سكان القطاع تعد أخطر أزمة صحية نفسية يمكن تصورها فالجميع تقريبا يعانون من الصدمة، وخاصة الأطفال.

وفي الوقت نفسه، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ إزاء مستويات غير مسبوقة من الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية والمستوطنون على الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية المحتلة، وقال: "هذا وقت لتكثيف الضغط والمناصرة، لا للاستسلام للرضا بالوضع الراهن".

المفوض السامي لحقوق الإنسان يحذر من احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم محتملة

وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان، من احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية في السودان، حيث لا تزال الحرب مستمرة دون أي مؤشرات على انحسارها.

وأشار "تورك"، إلى جرائم وحشية بالغة الخطورة ومنها حالات اغتصاب واغتصاب جماعي، بما في ذلك لأشخاص أمام أفراد عائلاتهم، وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إعدام بإجراءات موجزة.

وعن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ إزاء نزوح آلاف الأشخاص من مدينة أوفيرا جنوب كيفو، وسط اشتباكات بين مقاتلي حركة 23 مارس المتمردة والقوات المسلحة الكونغولية، المدعومة من ميليشيا وازاليندو.

وقال تورك: "يأتي هذا بعد أيام فقط من تأكيد جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا التزامهما بتنفيذ اتفاق واشنطن للسلام الموقع في يونيو 2025"، محذرا من تزايد خطر تصاعد المواجهة الإقليمية.

الأضرار التي لحقت بالمدنيين في أوكرانيا ارتفعت بشكل حاد

المفوض السامي لحقوق الإنسان قال كذلك إن الأضرار التي لحقت بالمدنيين في أوكرانيا ارتفعت بشكل حاد. 

ولفت إلى أن الخسائر في صفوف المدنيين حتى الآن هذا العام تزيد بنسبة 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى زيادة استخدام روسيا للأسلحة بعيدة المدى القوية بأعداد كبيرة، ومساعيها المستمرة "للسيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية بالقوة المسلحة".

وشدد "تورك" على أنه ينبغي اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المعاناة، بما في ذلك إعادة الأطفال الذين يزعم أنهم نُقلوا إلى روسيا، وتبادل جميع أسرى الحرب، والإفراج غير المشروط عن المدنيين المحتجزين لدى السلطات الروسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خيام وملاجئ النازحين الأمم المتحدة غزة السودان الأونروا أوكرانيا الخط الأصفر فولكر تورك

مواد متعلقة

5 أسباب تحمي السودان "مؤقتا" من السقوط في مستنقع طالبان الأفغاني

الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات سرية بشأن خطة بديلة لتمويل أوكرانيا

الأونروا تحذر: أمطار غزة تفاقم المعاناة وتزيد مخاطر الأمراض

كشفت الجرائم الإسرائيلية خلال حرب غزة، واشنطن تدرس تصنيف الأونروا منظمة إرهابية أجنبية

ترامب: تسمية أعضاء مجلس السلام في غزة العام المقبل

ترامب: قرار لقائي زيلينسكي مرهون بما تقدمه أوكرانيا، والحرب يمكن إنهاؤها قريبًا

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

تقارير صحفية تكشف أسماء شخصيات وشركات تعرضت لعقوبات أمريكية بسبب مساندتها للدعم السريع في السودان.. تضم ضباطا سابقين في الجيش الكولومبي.. والتورط في عمليات قتل جماعي “أبرز التهم”

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

مدرب الأردن يكشف عن صعوبة مباراة العراق في ربع نهائي كأس العرب

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

طوله 85 سم واستغرق 7 أيام لاصطياده، تفاصيل انتهاء أزمة تمساح الزوامل (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads