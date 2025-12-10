ترامب: قرار لقائي زيلينسكي مرهون بما تقدمه أوكرانيا، والحرب يمكن إنهاؤها قريبًا

18 حجم الخط

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا ومستقبل العلاقات بين واشنطن وكييف، مؤكدًا أن اتخاذ قرار بعقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي سيعتمد على ما تقدمه الحكومة الأوكرانية من معلومات وتوضيحات خلال الفترة المقبلة.

اجتماع محتمل بين ترامب وزيلينسكي لكن بشروط

قال ترامب إن قرار عقد لقاء مع زيلينسكي “لم يُحسم بعد”، موضحًا:“سنتخذ قرارًا بشأن الاجتماع بناءً على ما سيصلنا من الأوكرانيين”.

وتشير تصريحاته إلى أن الإدارة الأمريكية تترقب رسائل أو مبادرات أوكرانية واضحة قبل الانتقال إلى خطوة الانخراط السياسي المباشر.

ترامب: الحرب في أوكرانيا يمكن إنهاؤها قريبًا

في سياق مرتبط، أبدى ترامب تفاؤلًا كبيرًا بإمكانية إنهاء الحرب الروسية–الأوكرانية، قائلًا: “الحرب يمكن إنهاؤها، وأعتقد أن ذلك سيحدث قريبًا”.

ويعكس هذا التصريح رؤية ترامب التي يكررها منذ حملته الانتخابية، والتي تتضمن تعهدًا بإنهاء الحرب عبر تسوية تفاوضية تُرضي الأطراف المتصارعة.

رسائل متعددة الاتجاهات من ترامب بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

تصريحات ترامب تحمل رسائل مبطنة لكل من أوكرانيا: ضرورة تقديم ضمانات أو تنازلات أو معلومات محددة لدفع واشنطن نحو دعم سياسي أوسع، أما موسكو: تأكيد أن إدارة ترامب ترى إمكانية للحل التفاوضي في المستقبل القريب، أما أوروبا: إشارة إلى احتمال تغيّر النهج الأمريكي في إدارة الملف الأوكراني.

يرى محللون أن تصريحات ترامب الأخيرة تشير إلى مقاربة أكثر براجماتية في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، تركّز على تقليل الانخراط الأمريكي المباشر، والضغط لدفع الأطراف إلى طاولة التفاوض.

